Welt: «ответные меры» Меркель не сработают — Эрдогану немецкое оружие в Сирии ни к чему
С начала турецкого наступления на позиции курдов на севере Сирии уже около ста тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщили в Организации Объединённых Наций. Несмотря на это, войска Эрдогана продолжают наступать. Хаос царит в этом регионе. В свою очередь, правительство Германии предприняло меры и остановило экспорт оружия в Турцию. Об этом в интервью Bild заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Кроме того, сегодня утром из тюрьмы сбежало несколько боевиков «Исламского государства»*. Репортаж нашего корреспондента Геррита Зебальда.
В одном из сирийских лагерей для пленных, предположительно, именно жёны боевиков ИГ попытались устроить бунт. Пока надзиратели пытались их поймать, пятерым боевикам из-за возникшей неразберихи удалось сбежать.
Наступление Эрдогана на курдов на севере Сирии привело к хаосу в регионе и росту напряжённости на международной арене.
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Я сказал господину Трампу и остальным, что мы не остановимся. Я сказал, что если они не остановят курдов, то это сделаем мы. Пока не закончим, мы не отступим.
И действительно, турецкие войска и союзные подразделения повстанцев продолжили наступление на севере Сирии и заняли приграничный город Рас-эль-Айн. Ранее в окрестностях Кобани они, предположительно, обстреляли позиции размещённых там войск США. Если обстрел на самом деле имел место, то это произошло случайно, заверили в Анкаре. Трамп же пообещал разобраться в случившемся и дал отчётливо понять…
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Если Турция выйдет за рамки дозволенного, то мы введём такие экономические санкции, какие ранее вводили только против нескольких стран.
Таким образом американский президент хочет оказать на турок экономическое давление. В свою очередь, правительство Германии объявило, что вводит новые ограничения на поставки оружия в Турцию.
ДАНИЭЛЬ ГЕРЛАХ, главный редактор журнала Zenith: С точки зрения политики, это решение необходимо и вполне объяснимо, принимая во внимание волну критики… Что же касается этой военной операции, то Турция, на мой взгляд, больше не зависит от поставок оружия из Европы и даже из Германии.
Сбежавшие бойцы ИГ и обстрел американских войск — всё это усиливает давление на партнёров по НАТО. И тем не менее настоящего ответа ни Соединённые Штаты, ни Европа, похоже, до сих пор так и не нашли.
Дата выхода в эфир 13 октября 2019 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Ссылки по теме
-
FAZ: США грозят «обрушить» турецкую экономику из-за операции в Сирии
-
Le Figaro: глава Кремля предупредил, что турецкая операция грозит возрождением ИГ
-
Глава МИД Швейцарии: турецкое вторжение в Сирию — это вопиющее нарушение международного права
-
Handelsblatt: партнёры по НАТО не оставят без ответа военную операцию Турции в Сирии