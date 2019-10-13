Welt: «ответные меры» Меркель не сработают — Эрдогану немецкое оружие в Сирии ни к чему

На севере Сирии царит хаос из-за наступления турецких войск на позиции курдов, передаёт Welt. В свою очередь, правительство канцлера Ангелы Меркель предприняло меры и остановило экспорт оружия в Турцию, сообщает немецкий телеканал.

С начала турецкого наступления на позиции курдов на севере Сирии уже около ста тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщили в Организации Объединённых Наций. Несмотря на это, войска Эрдогана продолжают наступать. Хаос царит в этом регионе. В свою очередь, правительство Германии предприняло меры и остановило экспорт оружия в Турцию. Об этом в интервью Bild заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Кроме того, сегодня утром из тюрьмы сбежало несколько боевиков «Исламского государства»*. Репортаж нашего корреспондента Геррита Зебальда.

В одном из сирийских лагерей для пленных, предположительно, именно жёны боевиков ИГ попытались устроить бунт. Пока надзиратели пытались их поймать, пятерым боевикам из-за возникшей неразберихи удалось сбежать.

Наступление Эрдогана на курдов на севере Сирии привело к хаосу в регионе и росту напряжённости на международной арене.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Я сказал господину Трампу и остальным, что мы не остановимся. Я сказал, что если они не остановят курдов, то это сделаем мы. Пока не закончим, мы не отступим.

И действительно, турецкие войска и союзные подразделения повстанцев продолжили наступление на севере Сирии и заняли приграничный город Рас-эль-Айн. Ранее в окрестностях Кобани они, предположительно, обстреляли позиции размещённых там войск США. Если обстрел на самом деле имел место, то это произошло случайно, заверили в Анкаре. Трамп же пообещал разобраться в случившемся и дал отчётливо понять…

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Если Турция выйдет за рамки дозволенного, то мы введём такие экономические санкции, какие ранее вводили только против нескольких стран.

Таким образом американский президент хочет оказать на турок экономическое давление. В свою очередь, правительство Германии объявило, что вводит новые ограничения на поставки оружия в Турцию.

ДАНИЭЛЬ ГЕРЛАХ, главный редактор журнала Zenith: С точки зрения политики, это решение необходимо и вполне объяснимо, принимая во внимание волну критики… Что же касается этой военной операции, то Турция, на мой взгляд, больше не зависит от поставок оружия из Европы и даже из Германии.

Сбежавшие бойцы ИГ и обстрел американских войск — всё это усиливает давление на партнёров по НАТО. И тем не менее настоящего ответа ни Соединённые Штаты, ни Европа, похоже, до сих пор так и не нашли.

Дата выхода в эфир 13 октября 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.