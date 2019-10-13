FAZ: США грозят «обрушить» турецкую экономику из-за операции в Сирии

США планируют принять «жёсткие» санкции в отношении Турции из-за её действий на севере Сирии, сообщает Frankfurter Allgemeine. Американский министр финансов Стивен Мнучин пообещал в случае необходимости «обрушить» турецкую экономику, а глава Белого дома Дональд Трамп — «полностью её уничтожить».

США собираются принять санкции против Турции из-за событий на севере Сирии, сообщает Frankfurter Allgemeine. Американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что штрафные меры коснутся «всех людей, связанных с турецкими властями». Он подчеркнул, что они очень «жёсткие» и выразил надежду, что их не придётся применять, но также добавил: «Если будет нужно, мы можем обрушить турецкую экономику». Схожим образом на ситуацию отреагировал глава Белого дома Дональд Трамп. У себя в Twitter он написал: «Если Турция предпримет действия, которые я, в своей великой и исключительной мудрости, считаю недопустимыми, я полностью уничтожу экономику Турции».

Президент США обеспокоен, что в результате действий Анкары на севере Сирии могут пострадать гражданские. К тому же он опасается, что на воле могут оказаться сидящие в местных тюрьмах боевики «Исламского государства»*. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что действия Турции дестабилизирует ситуацию в регионе, а также мешают в борьбе с террористами.

На фоне происходящего Нидерланды остановили поставки оружия в Турцию, продолжает издание. Амстердам призвал и другие европейские страны последовать свою примеру. Государственный министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот поддержал эту инициативу. «Германия не должна поставлять оружие Турции, пока вторжение на территорию курдов продолжается», — подчеркнул он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.