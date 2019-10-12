«Случайность?»: CNN рассказал о обстреле турецкими войсками американских солдат в Сирии

Министерство обороны США сообщило о том, что американские войска неподалёку от сирийского города Кобани, попали под турецкий огонь, передаёт CNN. Как отмечает канал, хотя Анкара и опровергла эту информацию, американские чиновники разошлись во мнениях относительно того, был ли удар намеренным, или же в турецкие расчёты вкралась ошибка.
Спасибо, что вы с нами. И мы начинаем с ситуации на сирийско-турецкой границе, где Анкара отказывается останавливать своё наступление, продолжая наносить артиллерийские и авиационные удары по курдам в Северной Сирии. Всего несколько часов назад Пентагон сообщил, что неподалёку от города Кобани под огонь попали и американские войска. Тем не менее Турция опровергает информацию о том, что она открыла огонь по американцам.
Американские чиновники разошлись во мнениях относительно того, был ли обстрел намеренным, или же цель была выбрана ошибочно. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что он не исключает новых санкций против Турции.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У нас с Турцией очень хорошие отношения. Они партнёр по НАТО. Мы с ней много торгуем, но мы не хотим, чтобы они убили много людей… Турция занимается тем, чем она заниматься не должна. Мы введём санкции, подобные которым видели очень мало стран.
Министерство иностранных дел Турции сообщило, что на любые санкции оно даст симметричный ответ. Тем временем за удары и контрудары расплачивается гражданское население. По данным ООН, по крайней мере, 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в то время как сотни — убиты в ходе боёв.
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