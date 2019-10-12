Le Figaro: сирийская операция Турции испытает её дружбу с Россией на прочность

У России и Турции давняя история отношений, во время которой были как взлёты, так и падения, но в последнее время их дружба была крепкой и взаимовыгодной, пишет Le Figaro. Однако теперь, когда Турция проводит новую операцию в Сирии, дружбу Москвы и Анкары ждут потрясения и проверка на прочность, считают эксперты.

Турецкая операция в Сирии не только смешала карты в регионе, но и подвергла испытанию на прочность отношения России и Турции, пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.



Москва и Анкара пережили разные периоды: так, в 2015 году многие даже опасались, что между ними вспыхнет военный конфликт. Но с тех пор дружеские отношения между ними возобновились и стали отличительной чертой международной политической арены.



И на то у этих стран есть причины. Они друг друга прекрасно понимают, учитывая их отношения с Западом. Они рассчитывают на смену геополитического равновесия и на укрепление позиций развивающихся держав.



«У Эрдогана и Путина одинаковый стиль лидерства. Это два сильных человека, которые противостоят Западу, действуют в независимой манере, думают о будущем своих стран. Они друг друга понимают», — приводит издание мнение политолога из Лондона.



Эту дружбу укрепил неудавшийся госпереворот в Турции в июле 2016 года, о котором, уверен Эрдоган, США были в курсе. А Евросоюз тогда не проявил должного сочувствия. Путин же, наоборот, тут же поддержал Эрдогана.



Последовавший за путчем уход Эрдогана в сторону авторитаризма страны сблизил ещё больше и отдалил их от Запада. Оба лидера оспаривают существующий миропорядок. Эрдоган хотел бы сделать Турцию глобальной державой, а не только региональной силой. И, благодаря Сирии и союзу с Россией, Турция снова стала заметной на мировой арене.



Москва же видит выгоду в том, чтобы вытянуть Турцию из орбиты США, а поставки С-400 позволили ей занять место внутри НАТО, что альянс ослабляет.



Впрочем, у российско-турецких отношений тоже есть слабые места, отмечает автор статьи. Так, они расходятся во мнении по Крыму, по вопросу о будущем Башара Асада, по Балканам и Кавказу. Турция не отвернётся от Запада, с которым она крепко связана. Анкара рассчитывает на НАТО в обеспечении безопасности, и Турция нужна Европе для регулирования миграционных потоков.



Однажды, возможно, Турции придётся выбирать между НАТО и Россией. Автор статьи задаётся вопросом, до какой степени удастся Турции не считаться с требованиями НАТО по вопросу тех же комплексов С-400.



К тому же новая операция Турции в Сирии станет испытанием для её отношений с Россией, отмечает журналистка. Союзные отношения между Западом и курдами уже внесли свою лепту в сближение Эрдогана и Путина. Но Кремль призывал Анкару не мешать мирному урегулированию в Сирии. Россия сегодня представляется посредником в Сирии между всеми сторонами, включая курдов. Так что отношения Москвы и Анкары ждут потрясения, делает вывод автор статьи в Le Figaro.