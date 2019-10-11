CNN: Трамп не исключает санкций против Турции — но на деле пытается их затормозить

Хотя президент США Дональд Трамп и не исключает, что введёт жёсткие санкции против Турции из-за её военной операции в Сирии, на самом деле он пытается удержать конгресс от таких шагов, или, по крайней мере, минимизировать их эффект, заявил в эфире CNN автор книги «Империя Эрдогана» Сонер Кагаптэй. По мнению эксперта, таким образом США пытаются намекнуть Анкаре, что ей нужно свернуть операцию как можно скорее, признавая, тем не менее, за ней право разобраться со своим заклятым врагом.
Мы также наблюдали за тем, как на протяжении всего дня и до вечера четверга президент, судя по всему, переносил в Twitter свой поток сознания, выкладывая различные варианты и давая описание обстановки. «Мы победили халифат ИГ*», «нет американских войск», «вернуть войска», «финансовые санкции против Турции», «может стать посредником между турками и курдами», «сражались друг с другом 200 лет»… И так далее и так далее.
Эти твиты, судя по всему, говорят о реальных мыслях президента: он мечется из одной крайности в другую, в свойственном ему стиле предлагая иллюзорные хорошие решения. Однако по итогу всех этих сообщений он так и не решил, каким образом ему лучше действовать. И вот как это звучит из уст президента. Давайте послушаем.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы одержали крупную победу. Мы вышли из этого района. Мне кажется, что наш народ не хочет, чтобы мы возвращались в это место. Мы победили — мы ушли. Мне кажется, возвращаться нам туда не захочется. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, мы пойдём на кое-какие очень жёсткие меры в плане санкций и прочих финансовых шагов.
«Возможно, мы пойдём на кое-какие очень жёсткие меры в плане санкций и прочих финансовых шагов». Не самая тщательно выверенная стратегия по привлечению Анкары к ответственности, не находите?
СОНЕР КАГАПТЭЙ, автор книги «Империя Эрдогана»: Насколько я помню, в американский конгресс уже внесли законопроект о введении в отношении Турции санкций из-за её вторжения в Сирию. Мне кажется, что Трамп пытается сдержать конгресс, иными словами пытаясь предотвратить введения самых жёстких санкций. По моему мнению, США пытаются намекнуть Турции, что ей нужно свернуть операцию как можно быстрее. Я бы сказал, что Америка уважает право Турции реагировать на экзистенциальную, по их мнению, угрозу со стороны заклятого врага — курдов. Вместе с тем Трамп, возможно, стремится сгладить реакцию конгресса, так как там сейчас готовится соответствующий законопроект.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 11 октября 2019 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии «прикидок» по возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в Чили в ноябре.
В МИД России глубоко разочарованы срывом Украиной повторного разведения сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого и Петровского. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова — первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос.
Старший научный сотрудник Киевского международного института социологии Ольга Лысая заявила, что уровень теневой экономики на Украине в 2018 году составил 47,2% от официального валового внутреннего продукта (ВВП).
Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который назвал причины закупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о недовольстве Североатлантического альянса покупкой Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, они недостаточно совместимы с системой ПВО НАТО.
Пресс-атташе посольства России в Демократической Республике Конго Наталья Кононова заявила, что среди членов экипажа потерпевшего крушение на востоке ДРК грузового самолёта Ан-72, по предварительным данным, были россияне.
Россия не приветствует попытки нагнетания обстановки у своих границ со стороны НАТО, но будет реагировать на учения спокойно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, говоря о предстоящих учениях альянса.
Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал слухи о своём назначении на пост наставника московского «Динамо».
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила сборную России по футболу с победой над Шотландией в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года, упомянув иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Советский космонавт Алексей Леонов, первый в истории человек, который совершил выход в открытый космос, скончался на 86-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр подготовки космонавтов.
Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила о надежде Берлина на то, что Анкара будет придерживаться соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов в стране. Об этом она сказала, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который пригрозил открыть границу и выпустить беженцев в Европу.