CNN: Трамп не исключает санкций против Турции — но на деле пытается их затормозить

Хотя президент США Дональд Трамп и не исключает, что введёт жёсткие санкции против Турции из-за её военной операции в Сирии, на самом деле он пытается удержать конгресс от таких шагов, или, по крайней мере, минимизировать их эффект, заявил в эфире CNN автор книги «Империя Эрдогана» Сонер Кагаптэй. По мнению эксперта, таким образом США пытаются намекнуть Анкаре, что ей нужно свернуть операцию как можно скорее, признавая, тем не менее, за ней право разобраться со своим заклятым врагом.

Мы также наблюдали за тем, как на протяжении всего дня и до вечера четверга президент, судя по всему, переносил в Twitter свой поток сознания, выкладывая различные варианты и давая описание обстановки. «Мы победили халифат ИГ*», «нет американских войск», «вернуть войска», «финансовые санкции против Турции», «может стать посредником между турками и курдами», «сражались друг с другом 200 лет»… И так далее и так далее.



Эти твиты, судя по всему, говорят о реальных мыслях президента: он мечется из одной крайности в другую, в свойственном ему стиле предлагая иллюзорные хорошие решения. Однако по итогу всех этих сообщений он так и не решил, каким образом ему лучше действовать. И вот как это звучит из уст президента. Давайте послушаем.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы одержали крупную победу. Мы вышли из этого района. Мне кажется, что наш народ не хочет, чтобы мы возвращались в это место. Мы победили — мы ушли. Мне кажется, возвращаться нам туда не захочется. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, мы пойдём на кое-какие очень жёсткие меры в плане санкций и прочих финансовых шагов.



«Возможно, мы пойдём на кое-какие очень жёсткие меры в плане санкций и прочих финансовых шагов». Не самая тщательно выверенная стратегия по привлечению Анкары к ответственности, не находите?



СОНЕР КАГАПТЭЙ, автор книги «Империя Эрдогана»: Насколько я помню, в американский конгресс уже внесли законопроект о введении в отношении Турции санкций из-за её вторжения в Сирию. Мне кажется, что Трамп пытается сдержать конгресс, иными словами пытаясь предотвратить введения самых жёстких санкций. По моему мнению, США пытаются намекнуть Турции, что ей нужно свернуть операцию как можно быстрее. Я бы сказал, что Америка уважает право Турции реагировать на экзистенциальную, по их мнению, угрозу со стороны заклятого врага — курдов. Вместе с тем Трамп, возможно, стремится сгладить реакцию конгресса, так как там сейчас готовится соответствующий законопроект.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 11 октября 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.