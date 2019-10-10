DS: пусть посмотрят на себя в зеркало — Эрдоган отверг критику военной операции Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг критику, которой его в связи с началом операции «Источник мира» на севере Сирии против курдов подверг ряд государств, пишет Daily Sabah. Как отмечает издание, в числе прочих стран турецкий лидер призвал Саудовскую Аравию посмотреть на себя в зеркало в связи с войной в Йемене.
Турция отвергла критику, которой её в связи с антитеррористической операцией в Сирии подверг ряд государств, в то время как десятки террористических группировок действуют, не встречая никакого сопротивления, пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Турция будет игнорировать критику насчёт операции «Источник мира», которую мы начали против террористических элементов, в то время как в Сирии свободно действуют более десяти иностранных игроков», — отметил Эрдоган.
Кроме того, Эрдоган обрушился с жёсткой критикой на Саудовскую Аравию и другие державы, выступающие против турецкой операции. «Я призываю Саудовскую Аравию посмотреть в зеркало и ответить за то, что она натворила в Йемене», — заявил турецкий лидер.
«Что до Египта, то у него вообще нет права голоса. Вы позволили демократически избранному Мурси умереть мучительной смертью в зале суда, — добавил он, отметив, что Каир даже не позволил семье бывшего египетского лидера присутствовать на похоронах. — Вот такие вы убийцы».
При этом, по словам Эрдогана, Турция за последние четыре года нейтрализовала 16 тыс. террористов, 8,5 тыс. из которых — за границей. Кроме того, турецкий лидер заявил, что Анкара сделает всё что нужно с боевиками ИГ*, которые были взяты в плен в ходе операции, — вне зависимости от того, нужно ли их будет посадить в тюрьму или отправить назад в родные страны.
Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что Турция уже депортировала на родину 7,6 тыс. лиц, подозреваемых в связи с ИГ. «Турция оставит у себя тех боевиков ИГ, которых необходимо держать в тюрьмах, однако отправит их в родные страны, если те их примут», — добавил президент.
Турецкий лидер также напомнил, что с момента начала наступления 9 октября Анкара ликвидировала 109 террористов. Операция «Источник мира» — это уже третья антитеррористическая акция на территории Северной Сирии с целью нейтрализовать террористов, связанных с ИГ, отрядами народной самообороны и Рабочей партией Курдистана (РПК).
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве с его участием ответил на вопрос журналистов, знает ли он, сколько стоит литр молока в стране. Трансляцию пресс-марафона ведёт телеканал «112 Украина».
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос журналистов о том, готов ли он в случае необходимости дать показания в американском суде по делу о процедуре импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
За январь — август 2019 года в Нижегородской области построили 967,4 тыс. кв. м жилой недвижимости, что на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Литературный критик Николай Александров в беседе с НСН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе. Лауреатом за 2018 год стала польская писательница Ольга Токарчук, за 2019 год — австриец Петер Хандке.
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с 17:15 до 17:50 обстреляли из миномётов сёла Новая Таврия, Саханка и Коминтерново.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку об информаторе, рассказавшем о разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В США четыре человека подозреваются в сговоре с целью иностранного финансирования агитационно-пропагандистского комитета, который поддерживает президента США Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Гендиректор российского Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о намерении добиваться включения «крымского вопроса» в повестку переговоров в нормандском формате.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность легализации марихуаны в стране, заявив, что сейчас неподходящее время. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, трансляцию которого ведёт телеканал «112 Украина».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение МВД России о том, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.