Dagens Nyheter: «сирийский подарок» Трампа Путина определённо порадовал

Дав возможность Турции делать с сирийскими курдами всё, что ей заблагорассудится, Дональд Трамп изрядно порадовал Владимира Путина, пишет Dagens Nyheter. По мнению издания, российский лидер сделал верную ставку, когда «вмешался» в американские выборы, чем обеспечил Трампу победу — ведь тот «обманул» курдов и «пресмыкается» перед авторитарными лидерами.

Турецкие войска начали военную операцию с целью создания буферной зоны против курдов на северо-востоке Сирии. «Почему бы и нет? В воскресенье президент Дональд Трамп дал же зелёный свет походу своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана против союзника США по борьбе против террористов ИГ»*, — пишет Dagens Nyheter.



Высокопоставленные республиканские сенаторы указали на Россию как на одну из стран, которая извлечёт пользу из этого необдуманного решения Трампа. И хотя официально Кремль утверждает, что Турции в Сирии делать нечего, у Владимира Путина есть причины для усмешек.



Начиная с 2015 года, Россия поддерживала сирийского «диктатора» Башара Асада с помощью авиаударов, в то время как Иран оказывал помощь на земле. Эрдоган хотел избавиться от «режима», однако на протяжении всего времени его главная цель состояла в том, чтобы разгромить сирийских курдов.



Теперь, когда курдам придётся заняться Турцией, дополнительное пространство для манёвра получит не только ИГ, но и Асад с Россией. Более того, курдам, возможно, придётся обговаривать своё будущее с Дамаском. «Всё идёт на руку зверскому режиму, который Путин хочет спасти любой ценой», — полагает шведская газета.



При этом Эрдоган и Путин сами наладили партнёрские отношения. Летом Москва начала поставки продвинутых российских ракетных комплексов Турции в пику Пентагону и НАТО. Конгресс потребовал ввести против Анкары санкции согласно закону, запрещающему покупку российской военной техники. Трамп же не только игнорировал эти предложения на протяжении нескольких месяцев, но и встал на защиту Эрдогана — и даже пригласил последнего к себе в Белый дом.



«Сирийская война дала Москве возможность спасти её друга Асада, вбить клин между странами НАТО и вернуть себе вес на Ближнем Востоке. Трамп же решил обмануть курдов и пресмыкаться перед авторитарными лидерами. Очевидно, что Путин сделал верную ставку, когда вмешался в американские выборы, с тем чтобы привести Трампа к победе. Свободному же миру, напротив, радоваться особо нечему», — подытоживает Dagens Nyheter.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.