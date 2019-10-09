Welt: предательство Трампа ставит под вопрос значимость западного союза

«Предательство» Дональда Трампа по отношению к сирийским курдам может привести к тому, что Вашингтону вовсе перестанут доверять его союзники, считает Die Welt. Как отмечает издание, теперь никто из европейских партнёров США не может быть уверен, что Вашингтон придёт на помощь в случае гипотетической агрессии России против государств Восточной Европы.

Когда в прошедшие годы предпринимались попытки сформулировать внешнеполитическую доктрину Трампа, то они звучали следующим образом: США перенапряжены, они должны выходить из международных конфликтов, а их региональные союзники должны брать на себя больше ответственности, пишет Die Welt. Исходя из такой трактовки, иракские и сирийские курды были образцовыми американскими партнёрами, являясь наиболее эффективными наземными силами Запада в борьбе против «Исламского государства»*.

Ввиду этого совершенно неясно, почему Трамп теперь бросает курдов на произвол судьбы и позволяет турецкой армии начать вторжение, пишет издание. Предательство выходит ещё тяжелее, поскольку именно США подтолкнули курдов к демонтажу своих военных укреплений на границе с Турцией. По мнению Die Welt, произошедшее показывает, как Трамп разрушает американскую внешнюю политику.

Как отмечает издание, таким образом Вашингтон может полностью утратить доверие мировых игроков, поскольку никто не будет верить данному им слову. Die Welt пишет, что в зависимости от настроения Трамп может пренебречь любым обещанием и интересами любых союзников, причём зачастую президент делает это без консультаций со своими советниками и другими иностранными партнёрами.

По мнению издания, подобное хаотичное поведение является опасностью, в том числе и для Европы, поскольку теперь никто не уверен в том, что гарантии НАТО будут соблюдены и США придут на помощь в гипотетическом случае нападения России на страны Восточной Европы. При этом не стоит забывать, отмечает Die Welt, что некоторые европейские страны, такие как Германия, также подрывают эффективность НАТО, поскольку не до конца следуют предписаниям альянса.

Возникает вопрос о том, насколько значительным остаётся западный союз, резюмирует Die Welt. Целые поколения американских политиков выстраивали мировой порядок, и лёгкость, с которой Дональд Трамп его разрушает, вызывает шок.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



