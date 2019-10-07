Newsweek: экс-офицер военной разведки США назвал Трампа «путинским министром иностранных дел»

Своей внешней политикой Дональд Трамп полностью поддерживает линию России, являясь, по сути, «путинским министром иностранных дел», пишет Newsweek, ссылаясь на слова экс-офицера военной разведки США Джейсона Кандера. По его мнению, в вопросах Сирии и Украины Трамп занимает российскую сторону, что уже является достаточным поводом для его импичмента.

Демократический активист Джейсон Кандер, ранее работавший в качестве госсекретаря штата Миссури и служивший офицером военной разведки США, поддержал идею импичмента Дональда Трампа, пишет Newsweek. Как считает Кандер, Трамп скомпрометирован «российской поддержкой», а кроме того, его целью является реализация российских внешнеполитических интересов.

По словам политика, одно только согласие Трампа с российской политикой «уже является достаточным поводом для импичмента». Кандер утверждает, что в вопросах Сирии и Украины Трамп перевёл США на сторону Москвы, действуя тем самым в её интересах и вредя интересам Вашингтона.

Как отмечает издание, стратегию США в Сирии можно охарактеризовать как сложную и изменчивую: поначалу Вашингтон оказывал поддержку и вооружал противников Башара Асада, однако затем сконцентрировался на борьбе с «Исламским государством»*.

Newsweek напоминает, что после прихода Трампа к власти США отказались от цели свержения Асада, пусть и продолжили предпринимать действия против сирийских правительственных сил. Кроме того, Трамп хочет вывести американские войска из Сирии, несмотря на предупреждения о том, что такой шаг сделает союзников США беззащитными перед лицом потенциальной агрессии со стороны Сирии, России или Турции.

Что касается Украины, то США продолжают поддерживать Киев в борьбе с «пророссийскими сепаратистами» на юго-востоке страны, пишет издание. Вашингтон предоставляет Украине военную помощь, укрепляя её силы против «российской угрозы». Впрочем, недавний скандал с участием Трампа, связанный с задержкой помощи Украине, может навредить американо-украинским отношениям.

«Даже неважно, есть ли у него инвестиции в российских фирмах. Сейчас он боится, что Россия либо подорвёт его легитимность, признав, что помогла ему победить на выборах, либо не поможет ему выиграть снова. В любом случае, он у России в кармане. Всеми своими действиями он поддерживает российскую внешнюю политику. По сути, он является путинским министром иностранных дел», — приводит Newsweek слова Кандера.