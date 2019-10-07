Daily Mirror: появление нового разоблачителя добавит Трампу головной боли

Ещё один сотрудник разведки обвинил Дональда Трапа в том, что он с помощью Украины пытался избавиться от своего политического соперника — бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет Daily Mirror. По мнению издания, откровения нового информатора осложнят положение главы Белого дома и его сторонников, которые пытаются выставить скандал «политически мотивированной ересью».

Ещё один представитель американских спецслужб обвинил Дональда Трампа в том, что он якобы добивался, чтобы украинские власти начали уголовное преследование его политического соперника. Появление второго разоблачителя добавляет головной боли президенту США и его сторонникам, которые пытаются представить этот скандал как «политически мотивированную ересь», пишет Daily Mirror.

Накануне адвокат нового свидетеля Марк Заид сообщил, что его клиент «знает из первых рук» об обвинениях в жалобе на главу Белого дома, которая послужила основанием для запуска процедуры импичмента. В этом документе со ссылкой на ряд чиновников утверждалось, что Трамп пользуется своим служебным положением, чтобы с помощью «иностранного вмешательства» переизбраться на второй срок, отмечает издание.

В жалобе также говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Владимира Зеленского. По словам автора документа, в обмен на многомиллионную военную помощь американский лидер требовал, чтобы Киев начал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в совете директоров украинской энергетической компании.

Заид заявил, что его клиент уже поговорил с генеральным инспектором ЦРУ в рамках первоначального рассмотрения жалобы. Эта беседа предоставляет разоблачителю защиту от преследований, поясняется в статье.

Между тем на фоне всего этого скандала на Трампа ополчились даже члены его собственной партии. В том числе сенаторы-республиканцы Митт Ромни, Бен Сасс и Сьюзан Коллинз, обращает внимание Daily Mirror.

Трамп «бездоказательно» утверждает, что Хантер Байден нажился на ведении дел на Украине и в Китае благодаря должности его отца. Он также обвиняет Джо Байдена в том, что тот добился увольненья украинского генпрокурора, чтобы помешать расследованию в отношении компании, связанной с его сыном, напоминает издание.

Эндрю Бейтс, пресс-секретарь Байдена, заявил, что Трамп «отправил свою администрацию в штопор, когда попытался вынудить другую страну распространить всесторонне развенчанную конспирологическую теорию о бывшем вице-президенте». Он спрогнозировал, что глава Белого дома проиграет «по старинке», не получив поддержку американского народа на выборах 2020 года.

В конце сентября телефонный звонок с Зеленским и жалоба разоблачителя дали спикеру палаты представителей в конгрессе США Нэнси Пелоси повод запустить процесс отстранения президента от должности. Расследование может привести к одобрению импичмента или выдвижения формальных обвинений против Трампа.

Затем в сенате пройдёт заседание, которое должно будет решить вопрос о возможном лишении Трампа его полномочий. Но республиканцы, которые контролируют верхнюю палату парламента, едва ли захотят отстранять от должности своего лидера, рассуждает Daily Mirror.