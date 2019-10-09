Le Figaro: непостоянство Трампа заставляет Израиль усомниться в надёжности американских союзников

Непостоянство Дональда Трампа в ближневосточной политике серьёзно беспокоит Израиль, для которого США традиционно был главным союзником в противостоянии Ирану, пишет Le Figaro. По словам издания, израильских политиков и военных привёл в смятение отказ американского лидера принять меры военного характера против Ирана после серии атак, приписываемых Тегерану. Сегодня израильтяне опасаются, что в случае усиления конфликта с Ираном, им не придётся рассчитывать на американскую защиту, отмечает газета.

«Неустойчивая политика США на Ближнем Востоке приводит Израиль в смятение», — пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме. Высокопоставленные политики и военные «глубоко обеспокоены» резкой сменой курса американского президента, которого ещё несколько недель назад они считали своим лучшим союзником. В частности, опасения вызывает «предательство» американцами сирийских курдов, результатом которого может стать усиление иранского влияния в Сирии, отмечает автор.

«Если курды чувствуют, что и положение продолжает ухудшаться, они сближаются с Дамаском. Это означает, что в этом треугольнике, представляющем для нас огромный стратегический интерес, влияние Ирана усилится», — поясняет вице-президент Иерусалимского института стратегических исследований Эран Лерман.

Как напоминает издание, израильские официальные лица начали «бить тревогу» после решения Вашингтона воздержаться от ответа на уничтожение Ираном американского беспилотного в Персидском заливе и удары по саудовским нефтяным установкам. По их мнению, по мере приближения выборов в США, американский лидер может всё больше склоняться к пассивности и изоляционизму.

По словам газеты, привыкшие быть настороже израильтяне серьёзно восприняли атаку на саудовские нефтяные месторождения и приняли решение о модернизации собственной системы противовоздушной обороны с целью иметь возможность лучше отражать подобные нападения. Как опасаются военные эксперты, с помощью комбинации крылатых ракет и беспилотников Иран может перейти в наступление на израильской территории так же, как совершил нападение в прошлом месяце на Саудовскую Аравию — страну, территория которой в 100 раз больше израильской.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о «чрезвычайной ситуации», которая возникает в преддверии еврейского праздника Йом Кипур, во время которого в 1973 году неожиданно разразилась война, оставившая след в памяти многих поколений. Как напоминает Le Figaro, после «хвастовства» относительно своей дружбы с Дональдом Трампом, Нетаньяху стал свидетелем того, как «его звезда померкла» в глазах американского лидера.

Если перед парламентскими выборами в апреле Трамп преподнёс своему «другу» признание Голанских высот израильской территорией, то перед сентябрьским голосованием глава Белого дома поддержал израильского премьера «сквозь зубы». Когда же по результатам опроса оказалось, что Нетальяну не выиграл и не проиграл, Трамп, «ценящий исключительно победителей», позволил себе несколько «нелюбезных» замечаний в его адрес.

«Однажды и мы окажемся, с его слов, теми, кто ведёт «племенную войну», — пишет по поводу Трампа израильская газета Yedioth Ahronoth. По словам издания, президент США стал для Израиля ненадёжным партнёром, которому нельзя больше доверять. «Мы действительно опасаемся, что если Иран продолжит нас провоцировать, мы будем вынуждены общаться с режимом аятолл без американской защиты», — предупреждает Yedioth Ahronoth.