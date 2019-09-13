CNN: ради голосов русских в Израиле Нетаньяху пытается понравиться одному из главных врагов США

Один из ближайших союзников Дональда Трампа пытается понравиться одному из главнейших врагов Америки. Всего за несколько дней до возможного переизбрания израильский премьер Биньямин Нетаньяху работает на международной арене на два фронта. Он совершил молниеносный визит в Сочи, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить их отношения.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Укрепление связей между нашими странами — это результат ещё двух дополнительных факторов: нашей очень взвешенной взаимной политики и личной связи между нами.

Хотя главными темами официальной повести были Иран и вопросы безопасности, аналитики говорят, что для этой поспешной зарубежной поездки, состоявшейся всего за несколько дней до голосования, была ещё одна причина.

Нетаньяху добивается голосов русских избирателей в Израиле. Иммигранты из бывшего Советского Союза составляют 15% населения Израиля. Эти голоса в целом находятся в руках этого человека — Авигдора Либермана.

Рождённый в СССР Либерман в своё время работал на Нетаньяху, но потом создал свою собственную партию. Теперь бывший министр обороны, сторонник секуляризма и политик правого толка, стал головной болью для Нетаньяху. Он вышел из состава кабинета министров, во главе которого стоял нынешний израильский лидер, сказав, что последний действует слишком мягко по отношению к террористам и делает сильный уклон в сторону религию.

АВИГДОР ЛИБЕРМАН, бывший министр обороны Израиля, лидер партии «Наш дом Израиль»: Надеюсь, что мы установим по-настоящему общенациональное, либеральное правительство без ортодоксальных и радикальных членов нашего Кнессета.

Согласно опросам, Либерман завоюет достаточное количество голосов, чтобы не дать Нетаньяху сформировать религиозное правительство правого толка, которого последний так желает. И хотя сила Либермана опирается на русский базис, однако его популярность растёт во всём политическом спектре.

АННА РАЙВА-БАРСКАЯ, сотрудница «9 канала» (Израиль): Есть совместная заинтересованность в секуляризме. Они чувствуют, что страна меняется. И они чувствуют, что религиозное население становится большинством и играет всё более доминирующую роль. Это их пугает. И Либерман говорит им: я на вашей стороне.

Рони Мило — бывший мэр Тель-Авива. В своё время он был членом партии Нетаньяху «Ликуд». Теперь он говорит, что будет голосовать за Либермана.

РОНИ МИЛО, бывший мэр Тель-Авива: Он, хотя и правого толка, но принадлежит не к крайне правому, а умеренно правому крылу. Это с одной стороны. С другой стороны, он не связан с какой-либо коррупцией.

На апрельских выборах Либерман отказался присоединяться к Нетаньяху, спровоцировав тем самым проведение новых выборов. Набрав популярность, он стал для Нетаньяху очередным препятствием на пути к победе на выборах.

ОРЕН ЛИБЕРМАНН, корреспондент CNN: Нетаньяху после этого быстрого визита направляется домой, чтобы попытаться и дальше фигурировать в новостях. На этой неделе он сделал крупное объявление, однако всё пошло не так, как планировалось. После того как он поведал о том, что Израиль обнаружил секретную ядерную базу в Иране, президент Трамп сказал, что хочет встретиться со своим иранским коллегой. Затем Нетаньяху заявил, что хочет аннексировать часть территорий Западного берега реки Иордан. Россия осудила это заявление, а потом Трамп уволил одного из ближайших союзников Нетаньяху по Ирану, Джона Болтона, что стало ещё одним ударом по Нетаньяху. Орен Либерманн, CNN, Сочи.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2019 года.