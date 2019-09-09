Sky News: спутал двух Борисов — Нетаньяху случайно назвал Джонсона Ельциным
Подобный промах Нетаньяху допустил на фоне борьбы за свою политическую карьеру в свете приближающихся выборов. При этом в рамках своей предвыборной кампании израильский премьер пытается подать себя как человека, который наладил близкие отношения с мировыми лидерами. Что же касается Ельцина, то он занимал пост президента России в 90-х годах, в то время как Нетаньяху стал премьером в 1996-м. Лидеры встречались в 1997 году, напоминает Sky News.
Ссылки по теме
-
Independent: «новый удар для Бориса» — палата лордов приняла закон против «жёсткого» брексита
-
Le Monde: стратегия Джонсона по брекситу не убеждает даже его брата
-
Fox News: пока политики расследуют «сговор» Трампа с Путиным, США превращаются в ельцинскую Россию
-
Wyborcza: Борис Ельцин пытался убедить «друга Билла» в том, что Польша присоединит Белоруссию