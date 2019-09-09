Sky News: спутал двух Борисов — Нетаньяху случайно назвал Джонсона Ельциным

Во время правительственного совещания премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился и случайно назвал своего британского коллегу Бориса Джонсона Борисом Ельциным, пишет Sky News. Как отмечает канал, впоследствии аппарат израильского лидера попытался скрыть этот факт, выложив официальную запись, где этот момент оказался вырезан.

Во время правительственного совещания премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом эфире случайно назвал своего британского коллегу Бориса Джонсона именем покойного российского президента Бориса Ельцина, пишет Sky News.

Этот промах израильский лидер сделал во время доклада о своих переговорах с британским премьером. «Я вернулся после очень короткого визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным», — сообщил он.

Несколько человек поспешили указать Нетаньяху на его ошибку, сообщив, что он наверняка имел в виду Джонсона. «Борис Джонсон», — усмехнувшись, поправился премьер, добавив, что он просто проверял, слушают ли его. Это замечание вызвало вежливый смех присутствующих.

Позднее аппарат премьера опубликовал официальное видео, попытавшись сгладить этот момент. На записи оказался вырезан кусок, на котором Нетаньяху называет Джонсона Ельциным, — вместо этого он сразу называет его настоящим именем. Тем не менее видео с этой ошибкой вскоре появилось в соцсетях.

Более того, некоторые пользователи Twitter высмеяли Нетаньяху, заменив лицо президента США Дональда Трампа, стоящего на предвыборном плакате рядом с Нетаньяху, на лицо Ельцина.

Подобный промах Нетаньяху допустил на фоне борьбы за свою политическую карьеру в свете приближающихся выборов. При этом в рамках своей предвыборной кампании израильский премьер пытается подать себя как человека, который наладил близкие отношения с мировыми лидерами. Что же касается Ельцина, то он занимал пост президента России в 90-х годах, в то время как Нетаньяху стал премьером в 1996-м. Лидеры встречались в 1997 году, напоминает Sky News.