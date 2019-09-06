Le Monde Оригинал

Le Monde: стратегия Джонсона по брекситу не убеждает даже его брата

Материал представлен в пересказе ИноТВ
За неделю парламентских баталий по брекситу новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон растерял львиную долю своего политического капитала, пишет Le Monde. Как передаёт издание, на днях правительство Джонсона покинул даже его младший брат Джо, несогласный с планом главы правительства по выходу из ЕС. Как отмечает газета, это событие только способствовало росту недоверия к Джонсону и его намерению вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября любой ценой.
Le Monde: стратегия Джонсона по брекситу не убеждает даже его брата
Reuters

Во время визита в Йоркшир на Севере Англии 5 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, казалось, был не в лучшей форме, пишет Le Monde. Как отмечает издание, эта поезда имела все черты мероприятия по запуску предвыборной кампании, которая, однако, официально ещё не началась — к досаде главы британского правительства, не видящего другого выхода из «тупика брексита» кроме досрочного голосования.

Как напоминает издание, утром того же дня Джонсона ждал новый жестокий удар: его младший брат Джо — такой же светловолосый, но более худой — объявил в Twitter о своём уходе с поста младшего министра университетов и науки отказе от кресла депутата Консервативной партии. По словам газеты, тот факт, что мнения братьев по вопросу брексита расходятся, ни для кого не секрет: 47-летний младший брат британского премьера — сторонник повторного референдума, выступающий за сохранение членства Великобритании в ЕС, и его присоединение к правительству Бориса, готовому идти в вопросе брексита до конца, вплоть до выхода из ЕС без сделки, удивило многих.  

«Джо — отличный парень, он не согласен со мной в вопросе брексита, но так уж бывает в семьях: бресит — это тема для разногласий», — признал глава британского правительства. Сам Джо объяснил свой уход необходимостью «разрываться между семейной преданностью и интересами страны».

Как пишет Le Monde, это событие не осталось без внимания журналистов в Йоркшире. «Как могут люди верить вам, когда даже ваш брат уже не верит в вашу стратегию», — об этом репортёры спрашивали Джонсона трижды. На этом неудачные монеты для премьер-министра не закончились, замечает автор статьи. По окончании пресс-конференции прохожий бросил Джонсону: «Вы должны сейчас быть в Брюсселе и вести переговоры, а не здесь».

Как подчёркивает газета, за неделю событий на парламентской арене Великобритании новоизбранный премьер-министр уже растерял львиную долю своего политического капитала и гораздо быстрее, чем его предшественница Тереза Мэй,  почувствовал себя загнанным в угол.

Джонсон лишился поддержки парламентского большинства, а его первые голосования в Палате общин, вероятно, заставят премьера отказаться от обещания вывести Великобританию из ЕС 31 октября. «Настоящий политический суицид», — комментирует ситуацию Le Monde, добавляя, что по меньшей мере, у Джонсона сохраняется власть провести досрочные всеобщие выборы до заседания Европейского совета, которое пройдёт 17 октября, в надежде выиграть и получить большинство голосов, необходимое для проведения собственной стратегии.

Однако, как подчёркивает газета, для роспуска парламента и проведения досрочных выборов премьеру понадобится поддержка двух третей голосов в палате общин, которой глава правительства пока не обладает. Председатель Лейбористской партии, чьи голоса будут незаменимы для претворения стратегии Джонсона в жизнь, Джереми Корбин уже дал понять, что приоритетом его политического объединения станет окончательное принятие закона, направленного против жёсткого брексита. По прогнозам, этот текст получит все необходимые одобрения, включая королевское, уже в понедельник.

Как замечает издание, нарушение обещания том, что брексит состоится 31 октября, может дорого стоить британским консерваторам , что окажется на руку «Партии брексита» Найджела Фараджа. Однако, по словам газеты, в Вестминстере рассматривают и другую гипотезу. Согласно ей, до середины октября Джонсон может подать в отставку во избежание унижения в Брюсселе и ради проведения досрочных выборов до заседания Европейского совета. Как подчёркивает Le Monde, само существование подобной идеи демонстрирует, до какой степени ослаблен сегодня новый британский премьер.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Monde Франция Европа
теги
Борис Джонсон брексит Великобритания Евросоюз парламентские выборы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров