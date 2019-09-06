Le Monde: стратегия Джонсона по брекситу не убеждает даже его брата

За неделю парламентских баталий по брекситу новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон растерял львиную долю своего политического капитала, пишет Le Monde. Как передаёт издание, на днях правительство Джонсона покинул даже его младший брат Джо, несогласный с планом главы правительства по выходу из ЕС. Как отмечает газета, это событие только способствовало росту недоверия к Джонсону и его намерению вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября любой ценой.

Во время визита в Йоркшир на Севере Англии 5 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, казалось, был не в лучшей форме, пишет Le Monde. Как отмечает издание, эта поезда имела все черты мероприятия по запуску предвыборной кампании, которая, однако, официально ещё не началась — к досаде главы британского правительства, не видящего другого выхода из «тупика брексита» кроме досрочного голосования.

Как напоминает издание, утром того же дня Джонсона ждал новый жестокий удар: его младший брат Джо — такой же светловолосый, но более худой — объявил в Twitter о своём уходе с поста младшего министра университетов и науки отказе от кресла депутата Консервативной партии. По словам газеты, тот факт, что мнения братьев по вопросу брексита расходятся, ни для кого не секрет: 47-летний младший брат британского премьера — сторонник повторного референдума, выступающий за сохранение членства Великобритании в ЕС, и его присоединение к правительству Бориса, готовому идти в вопросе брексита до конца, вплоть до выхода из ЕС без сделки, удивило многих.

«Джо — отличный парень, он не согласен со мной в вопросе брексита, но так уж бывает в семьях: бресит — это тема для разногласий», — признал глава британского правительства. Сам Джо объяснил свой уход необходимостью «разрываться между семейной преданностью и интересами страны».

Как пишет Le Monde, это событие не осталось без внимания журналистов в Йоркшире. «Как могут люди верить вам, когда даже ваш брат уже не верит в вашу стратегию», — об этом репортёры спрашивали Джонсона трижды. На этом неудачные монеты для премьер-министра не закончились, замечает автор статьи. По окончании пресс-конференции прохожий бросил Джонсону: «Вы должны сейчас быть в Брюсселе и вести переговоры, а не здесь».

Как подчёркивает газета, за неделю событий на парламентской арене Великобритании новоизбранный премьер-министр уже растерял львиную долю своего политического капитала и гораздо быстрее, чем его предшественница Тереза Мэй, почувствовал себя загнанным в угол.

Джонсон лишился поддержки парламентского большинства, а его первые голосования в Палате общин, вероятно, заставят премьера отказаться от обещания вывести Великобританию из ЕС 31 октября. «Настоящий политический суицид», — комментирует ситуацию Le Monde, добавляя, что по меньшей мере, у Джонсона сохраняется власть провести досрочные всеобщие выборы до заседания Европейского совета, которое пройдёт 17 октября, в надежде выиграть и получить большинство голосов, необходимое для проведения собственной стратегии.

Однако, как подчёркивает газета, для роспуска парламента и проведения досрочных выборов премьеру понадобится поддержка двух третей голосов в палате общин, которой глава правительства пока не обладает. Председатель Лейбористской партии, чьи голоса будут незаменимы для претворения стратегии Джонсона в жизнь, Джереми Корбин уже дал понять, что приоритетом его политического объединения станет окончательное принятие закона, направленного против жёсткого брексита. По прогнозам, этот текст получит все необходимые одобрения, включая королевское, уже в понедельник.

Как замечает издание, нарушение обещания том, что брексит состоится 31 октября, может дорого стоить британским консерваторам , что окажется на руку «Партии брексита» Найджела Фараджа. Однако, по словам газеты, в Вестминстере рассматривают и другую гипотезу. Согласно ей, до середины октября Джонсон может подать в отставку во избежание унижения в Брюсселе и ради проведения досрочных выборов до заседания Европейского совета. Как подчёркивает Le Monde, само существование подобной идеи демонстрирует, до какой степени ослаблен сегодня новый британский премьер.