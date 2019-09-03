Guardian: либо досрочные выборы, либо брексит без сделки — Джонсон выдвинул парламенту ультиматум

Борис Джонсон пригрозил внеочередными выборами выступившим против британского правительства парламентариям, которые пытаются протолкнуть законопроект, блокирующий брексит без сделки, сообщает The Guardian. По словам премьер-министра, манипуляции депутатов подрывают позицию Лондона в переговорах с ЕС и могут препятствовать заключению нового соглашения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдвинул парламентариям ультиматум: если палата представителей будет и дальше продвигать законопроект, блокирующий брексит без сделки, в октябре в стране пройдут внеочередные парламентские выборы, пишет The Guardian.

«В тщательно спланированном порядке» Джонсон провёл экстренное совещание кабинета министров, выступил перед членами парламента от Консервативной партии на приёме в своём доме на Даунинг-стрит и, наконец, вышел на крыльцо и обратился к британцам в прямом эфире по телевидению, заявив, что «нет таких обстоятельств», при которых Великобритания не выйдет из ЕС 31 октября.

Джонсон, чьё выступление перебивали недовольные и протестующие, подчеркнул, что он не хочет проводить досрочные выборы. Однако они состоятся, если рядовые парламентарии, выступившие против правительства, не прекратят свои попытки протолкнуть законопроект, который, по словам премьер-министра, может подорвать переговоры по брекситу. Как объясняет газета, документ может обязать Джонсона продлить окончательный срок для выхода из ЕС до 31 января, чтобы члены парламента смогли утвердить соглашение с Брюсселем или одобрили брексит без сделки. Ранее премьер-министр даже пригрозил «взбунтовавшимся консерваторам» отстранить их от партийной деятельности, чтобы в случае голосования по спорному законопроекту обеспечить себе победу.

По словам источника The Guardian на Даунинг-стрит, решение по законопроекту можно сравнить с вотумом доверия или недоверия действующему правительству. «Парламентарии всерьёз рассматривают возможность передать завтра контроль над переговорами Джереми Корбину. Но так мы выстрелим себе же в ногу, и если консерваторы помогут ему завтра сделать брексит без сделки незаконным, спровоцировав очередную бессмысленную отсрочку, от позиции нашего правительства на переговорах (с ЕС. — ИноТВ) камня на камне не останется», — цитирует газета свой источник.

Таким образом, если законопроект будет принят, британцев ждут досрочные выборы, на которых «взбунтовавшиеся консерваторы», к примеру, могут легко лишиться своих постов в парламенте. Если инициатива не наберёт достаточное количество голосов, выборы проводиться не будут. Как утверждают источники The Guardian, власти верят, что угроза новых выборов может помочь — многие парламентарии, выступающие против правительства, до сих пор не уверены, что именно так хотят положить конец своей политической карьере.

Если выборы состоятся 14 октября в понедельник, это будут первые парламентские выборы с 1931 года, проводимые не в четверг. И если Джонсон потерпит на них поражение, он станет меньше всех находящимся у власти премьером в британской истории.

Во время своего телевизионного обращения Джонсон отметил, что он воодушевлён прогрессом на переговорах с Брюсселем по новому соглашению, но манипуляции парламентариев, стремящихся заблокировать брексит без сделки или продлить окончательные сроки, могут ослабить позицию Лондона. «Если что-то и может помешать нам в этих переговорах, это если Брюссель почувствует, что парламентарии найдут способ отменить референдум», — заявил действующий премьер-министр Великобритании. Так что, по мнению Джонсона, группе, работающей над переговорами, будет намного проще, если над ней не будет висеть «дамоклов меч» в виде всяких законопроектов и выборов, которых никто не хочет.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, тем не менее, считает, что новые парламентские выборы будут полезны и могут повлечь за собой реальную смену направления движения для Великобритании. А вот консерваторы не выглядят столь уверенными. Как признал один из тори, внеочередные выборы — дело очень энергозатратное, но Джонсон, похоже, готов к ним прибегнуть, потому что они могут одним махом избавить его от главных проблем, недовольных в парламенте, а также обеспечить большинство.