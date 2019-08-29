Fox News: Фарадж не верит, что Джонсон намерен осуществить «чистый» брексит
Может ли что-нибудь остановить брексит, это решение оторваться от остальной Европы, со сделкой или без?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, лидер Партии брексита: Вот большая дилемма: как мы выйдем из Евросоюза 31 октября? Будет ли это «чистый» брексит, или у нас будет соглашение о выходе, которое госпожа Мэй трижды предлагала парламенту и которое парламент трижды отверг?
И вот что меня беспокоит. Хотя Борис, как заметил президент Трамп, принёс большой оптимизм и энергию, похоже, что он (Борис Джонсон. — ИноТВ) стремится внести поправки в это соглашение о выходе. В таком случае мы всё равно будем очень тесно связаны с правилами ЕС и в ближайшие годы не сможем заключить торговую сделку с Соединёнными Штатами Америки.
Я как лидер Партии брексита всеми силами пытаюсь надавить на Бориса, сказать ему: «Давай! Мы ждали брексита больше трёх лет, давай просто выйдем, начнём с чистого листа — и будем жить дальше!»
Ясно. Опасения заключались в том, что, если вы это сделаете, у вас будут большие неприятности. И ваш британский фунт падал из-за беспокойства насчёт того, что вам это повредит гораздо больше, чем Европе и остальному миру. Что вы на это скажете?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Знаете, прежде чем заняться политикой, я 20 лет проработал на финансовых рынках. И на рынках часто бывает краткосрочная паника. Помните старую поговорку? «Продавай слухи, покупай факты».
Откровенно говоря, я думаю, что, как только Соединённое Королевство выйдет из Евросоюза, если это будет «чистый» выход, в страну хлынут прямые иностранные инвестиции. Потому что мы будем свободны от Греции, Италии и всех этих неблагополучных экономик.
Аргументы против выхода выдвигают сторонники статус-кво, большие фирмы, у которых всё было хорошо, спасибо. В жизни всегда так! Большие и богатые всегда против перемен. Но на самом деле пришло время для перемен — не только экономических, но и демократических. Почему моей страной должны управлять неизбираемые бюрократы в Брюсселе? Я хочу быть свободным!
Знаете, Найджел, я иногда задаюсь вопросом… Вы, конечно же, гораздо лучше меня знаете, что там происходит. Но, может быть, Борис Джонсон вынуждает Европу к действию? «Вы говорите, что не стали бы возобновлять переговоры о сделке? Часы тикают. Лучше бы вам пойти на это, потому что мы в любом случае выходим».
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Конечно. Послушайте, во многом всё это ради переговоров. Но я думаю, что бескомпромиссные заявления Бориса Джонсона о выходе без сделки на самом деле продиктованы его желанием добиться от Евросоюза поправок к сделке, которую заключила госпожа Мэй.
Мой аргумент таков: сделка, которую заключила госпожа Мэй, даже с поправками останется ужасной, худшей сделкой в истории. И я буду продолжать свою кампанию за «чистый» брексит. Начав с чистого листа, мы могли бы к Рождеству заключить секторальные торговые соглашения с США. Разве плохо?
Дата выхода в эфир 28 августа 2019 года.
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