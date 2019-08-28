Daily Mirror о приостановке работы британского парламента: Джонсон объявил войну законодателям

Британский премьер Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, пишет Daily Mirror. Как отмечает издание, из-за этого шага британским законодателям будет сложнее помешать выходу Британии из ЕС без заключения сделки с Брюсселем.
Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон «объявил войну» британским законодателям и конституции, приостановив работу парламента за несколько недель до брексита, пишет Daily Mirror.
После того Джонсон заявил, что королева Елизавета одобрила приостановку работы законодательного органа до 14 октября — дня её тронной речи, его назвали «низкопробным диктатором».
Лидер консерваторов лично пообщался этим утром с королевой, которая в тот момент проводила встречу со своими советниками в летней резиденции Балморал, чтобы попросить у неё разрешения на этот шаг.
Парламент будет заседать лишь в течение короткого периода ориентировочно с 3 по 12 сентября, затем его работа будет приостановлена. Из-за этого парламентариям, как отмечается в статье, будет сложнее заблокировать выход Британии из ЕС без сделки с Брюсселем. Брексит, по планам, должен состоятся 31 октября.
«Я потрясён безрассудством правительства Джонсона, которое говорит о суверенитете и при этом пытается приостановить работу парламента, чтобы избежать тщательного изучения его планов по безрассудному брекситу без сделки, — прокомментировал ситуацию лидер лейбористов Джереми Корбин. — Это безобразие и угроза нашей демократии. Вот почему лейбористы работали со всем парламентом над тем, чтобы привлечь к ответственности это безрассудное правительство и предотвратить катастрофический брексит без сделки, который парламент уже отмёл».
Джонсон пошёл на приостановку работы парламента на следующий день после того, как Джереми Корбин и другие лидеры оппозиции согласились на следующей неделе внести на обсуждение законопроект, который должен не допустить выхода Британии из ЕС без сделки.
Более 200 британских парламентариев также подписали декларацию, пообещав в случае приостановки работы законодательного органа, продолжать заседания в другом месте.
А бывший премьер Британии Джон Мейджор уже предупредил, что обратится в Высокий суд Лондона, чтобы не дать Джонсону приостановить деятельность парламента.
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