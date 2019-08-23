Обозреватель Independent: Джонсон превратил стыд британцев за брексит в злость

Политика премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отношении выхода страны из ЕС даёт британцам множество поводов краснеть за свою страну, пишет журналист Джеймс Мур в своей статье для The Independent. Мур полагает, что Джонсон превратил страну в избалованного ребёнка, который к тому же ставит под угрозу жизни ряда своих граждан.

Вскоре после голосования по вопросу выхода Великобритании из ЕС журналист Джеймс Мур признался, что ему стыдно быть британцем за границей в разгар националистических настроений у него на родине. Как Мур отметил в своей статье для The Independent, он понял, что сумел зацепить подобными словами сограждан, когда в социальной сети Twitter на него обрушилась волна критики.

Однако, как кажется автору, приход на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вскрыл «безобразную реальность проекта». Так, разоблачение всей лжи, сказанной Джонсоном в преддверии референдума 2016 года, привело лишь ко «всё более агрессивной лжи». Тех, кто пытался указать на это, заставляли замолчать.

Тем не менее теперь должность главы государства занял «Джоннивайз, ужасный клоун брексита».* И, по мнению Мура, на фоне нынешних событий у британцев есть все причины, для того чтобы краснеть за свою страну. По его словам, о характере Джонсона, а также о его отсутствии было уже многое сказано. Однако пролить свет на это могут слова, которые, как сообщается, сказала спутница премьер-министра в пылу ссоры, обвинив Джонсона в том, что его ничего не волнует: «ни деньги, ни что-либо ещё».

Эти слова Мур называет «пророческими». Так, подход Джонсона заключается в выдвижении требований и закатывании скандалов всякий раз, как ЕС отказывается их удовлетворить.

И выход Великобритании из большинства заседаний ЕС в ответ на резкую реакцию председателя Евросовета Дональда Туска на письмо Джонсона о режиме границы между Ирландией и Северной Ирландией — лишь последний подобный пример.

Мур полагает, что Джонсон своими «угрозами и истериками» заставляет Великобританию выглядеть ребёнком, нуждающимся в коррекции поведения.

Однако, признаётся автор, действия премьер-министра вызывают в нём не стыд, а скорее злость.

«В конце концов, будучи инсулинозависимым диабетиком, я являюсь одним из тех, кого Джонсон и Майкл Гоув назвали «препятствиями на пути»,** — пишет Мур.

В своей статье для The Independent журналист призывает противников брексита без сделки, которые, кажется, смирились с неизбежным, очнуться и понять, что премьер-министр и его команда ставят под угрозу жизни людей, зависящих от лекарств.

* Джеймс Мур сравнивает премьер-министра Бориса Джонсона с главным антагонистом романа Стивена Кинга «Оно» Пеннивайзом (прим. ИноТВ).

** Так в правительстве Великобритании ответили на обнародованный документ, свидетельствующий о том, что в случае выхода страны из Европейского союза без соглашения она может столкнуться с нехваткой еды, топлива и лекарств, а также с ростом цен и, как следствие, с волнениями (прим. ИноТВ).