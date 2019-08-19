Times: правительство Великобритании опасается дефицита лекарств и продуктов при брексите без сделки

Согласно документам, попавшим в распоряжение воскресного приложения к The Times правительство страны предвидит нехватку лекарств и продуктов питания в случае выхода Великобритании из Европейского союза без сделки. Отмечается, что подобные последствия являются наиболее вероятным сценарием развития событий в случае отсутствия сделки.

В случае выхода из ЕC без сделки Великобританию ждут нехватка топлива, продуктов питания, медикаментов, а также трёхмесячные перебои в работе портов и ростом расходов на социальное обеспечение. К таким выводам пришло правительство страны, согласно документам, которые попали в распоряжение воскресного приложения к The Times.

При этом в своём эксклюзивном материале издание отмечает, что в документах речь идёт не о худшем сценарии развития событий, а о наиболее вероятных последствиях выхода из ЕС без сделки.

В документе под названием Yellowhammer, составленном канцелярией кабинета министров, прописаны необходимые для принятия меры по предотвращению «катастрофического обвала в национальной инфраструктуре».

Так, отмечается, что до 85% британских грузовиков, перевозящих товары через Ла-Манш, «могут быть не готовы» к прохождению французской таможни. Кроме того, существует вероятность, что им придётся проводить в очередях на таможне около двух с половиной дней.

Выход Соединённого Королевства из Таможенного союза будет означать возвращение физической границы с Ирландией с необходимой для этого инфраструктурой и таможенным контролем, что может привести к протестам среди ирландцев.

Ещё одним последствием брексита без сделки станут перебои в работе портов, которые продлятся около трёх месяцев, прежде ситуация улучшится, и грузопоток достигнет 50-70% от текущего уровня.

Более того, пошлины на импорт бензина приведут к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий, в результате чего работу потеряют 2 тыс. человек.

Кроме того, The Times сообщает, что в документе сказано о потенциальном сокращении доступности свежих продуктов питания, что приведёт к росту цен по всей Великобритании.