FAZ: «жёсткий» брексит ударит по британской науке

Из-за «жёсткого» брексита британская наука может недосчитаться миллиардных средств из европейских фондов, сообщает Frankfurter Allgemeine. Кроме того, многие работающие в Великобритании учёные являются выходцами из ЕС. О неизбежных негативных последствиях брексита уже предупредили два британских лауреата Нобелевской премии.
Новый премьер Великобритании Борис Джонсон заверяет, что Великобритания останется «глобальной научной сверхдержавой» даже после брексита, пишет Frankfurter Allgemeine. Тем самым политик пытается погасить царящее в британской научной среде беспокойство.
Между тем, объединение ректоров Великобритании предупредило, что «жёсткий» брексит неминуемо создаст атмосферу неопределённости для всех граждан ЕС в британских университетах — как для студентов, так и для профессоров. Кроме того, под угрозой окажется доступ к европейской многомиллиардной исследовательской программе Horizon 2020, а также к образовательной программе Erasmus. Согласно данным издания, сейчас британские учёные получают от программы Horizon более миллиарда евро в год.
Нобелевский лауреат по физике из Манчестерского университета Андрей Гейм заявил, что брексит в любом случае нанесёт британской науке ущерб: «Учёные не идиоты. Они понимают, что потрясения неизбежны». Гейм также отметил, что его коллега Константин Новосёлов уже покинул Манчестерский университет и перебрался в Сингапур.
Против выхода из ЕС без сделки высказался также и председатель учёного сообщества Royal Society Венкатраман Рамакришнан, являющийся нобелевским лауреатом по химии. По его мнению, «жёсткий» брексит станет «худшим сценарием для науки». Рамакришнан также отметил, что половина всех академических талантов в британских университетах являются гражданами ЕС, и, кроме того, ЕС является основным научным партнёром Великобритании.
Frankfurter Allgemeine отмечает, что в Великобритании самый большой в мире процент нобелевских лауреатов (после США), что во многом обусловлено элитными университетами, контингент которых резко выступает против выхода из ЕС.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател уже объявила о том, что миграционная политика будет переработана, для того чтобы привлекать высококвалифицированную рабочую силу, в частности учёных. Пока не ясно, произойдут ли эти изменения на деле, пишет издание.
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