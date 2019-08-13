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FAZ: «жёсткий» брексит ударит по британской науке

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Из-за «жёсткого» брексита британская наука может недосчитаться миллиардных средств из европейских фондов, сообщает Frankfurter Allgemeine. Кроме того, многие работающие в Великобритании учёные являются выходцами из ЕС. О неизбежных негативных последствиях брексита уже предупредили два британских лауреата Нобелевской премии.
FAZ: «жёсткий» брексит ударит по британской науке
Reuters

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон заверяет, что Великобритания останется «глобальной научной сверхдержавой» даже после брексита, пишет Frankfurter Allgemeine. Тем самым политик пытается погасить царящее в британской научной среде беспокойство.

Между тем, объединение ректоров Великобритании предупредило, что «жёсткий» брексит неминуемо создаст атмосферу неопределённости для всех граждан ЕС в британских университетах — как для студентов, так и для профессоров. Кроме того, под угрозой окажется доступ к европейской многомиллиардной исследовательской программе Horizon 2020, а также к образовательной программе Erasmus. Согласно данным издания, сейчас британские учёные получают от программы Horizon более миллиарда евро в год.
 
Нобелевский лауреат по физике из Манчестерского университета Андрей Гейм заявил, что брексит в любом случае нанесёт британской науке ущерб: «Учёные не идиоты. Они понимают, что потрясения неизбежны». Гейм также отметил, что его коллега Константин Новосёлов уже покинул Манчестерский университет и перебрался в Сингапур.
 
Против выхода из ЕС без сделки высказался также и председатель учёного сообщества Royal Society Венкатраман Рамакришнан, являющийся нобелевским лауреатом по химии. По его мнению, «жёсткий» брексит станет «худшим сценарием для науки». Рамакришнан также отметил, что половина всех академических талантов в британских университетах являются гражданами ЕС, и, кроме того, ЕС является основным научным партнёром Великобритании. 
 
Frankfurter Allgemeine отмечает, что в Великобритании самый большой в мире процент нобелевских лауреатов (после США), что во многом обусловлено элитными университетами, контингент которых резко выступает против выхода из ЕС.
 
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател уже объявила о том, что миграционная политика будет переработана, для того чтобы привлекать высококвалифицированную рабочую силу, в частности учёных. Пока не ясно, произойдут ли эти изменения на деле, пишет издание. 
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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