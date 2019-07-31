Telegraph: «жёсткий брексит» оставит британских фермеров беззащитными перед конкурентами

В случае выхода из Евросоюза без сделки Великобритания поставит под удар своё сельское хозяйство и промышленность из-за притока дешёвых иностранных товаров, сообщает The Telegraph. Для поддержки собственного производителя правительство Джонсона планирует ввести протекционистские пошлины, однако для этого ему надо заручиться одобрением у враждебно настроенной палаты общин.

Британские фермеры и промышленники могут не выдержать конкуренции с дешёвыми импортными товарами в случае брексита без сделки, пишет The Telegraph.

Эксперты по торговле и влиятельные группы фермеров предупредили новых министров в администрации Джонсона, что без принятия необходимого закона британское сельское хозяйство и промышленность останутся «беззащитными » перед дешёвыми импортными продуктами и грабительским для страны «демпингом» стали и других товаров. На фоне этих тревожных предположений правительство подготавливает серию «нормативно-правовых актов», которые позволят ввести протекционистские пошлины.

Как отмечает британская газета, новые законы должны одобрить во враждебно настроенной палате общин. Пока неясно, готовы ли члены парламента принять такие меры, которые, возможно, облегчат выход из Евросоюза без сделки. Голосование даст им новую возможность подорвать стратегию администрации Джонсона. Один из высокопоставленных чиновников, который выступал против брексита, заявил изданию, что он «далеко не уверен» в одобрении закона.

В Департаменте внешней торговли рассказали The Telegraph, что собираются тем не менее внести на рассмотрение все требуемые документы и возьмут на себя обязательство убедиться в существовании необходимых законов для введения временного тарифного режима до «жёсткого брексита», запланированного на 31 октября. Представители Департамента отказались назвать дату, когда новые меры начнут действовать в рамках Закона о налогообложении.

Джо Оуэн, программный директор Правительственного института, считает, что хотя парламент не блокировал нормативные акты с 1969 года, текущая лихорадочная ситуация не гарантирует введение нового законодательства. «Если правительству необходимо, чтобы специальные тарифы для брексита без сделки действовали дольше нескольких недель, ему необходимо большинство в парламенте, что не так уж просто для любого закона по брекситу, не говоря уже о таком, который способствует брекситу без сделки», — цитирует издание слова Оуэна.

В прошлом марте, когда приближался срок «жёсткого брексита», администрация Мэй объявила о введении временного тарифа, по которому 87% всех транспортируемых из-за границы товаров не облагались налогом, однако в то же время использовались защитные механизмы для поддержки сельскохозяйственной продукции (говядины, баранины и сыров), автомобильного бизнеса и продажи нижнего белья. Джордж Холлингбери, который был в то время министром торговли, заявил, что такие шаги «поддержат британских производителей» и защитят потребителей от ценовых скачков.

В то же время Правительственный институт предостерёг государство, что ему также придётся безотлагательно принять законопроекты по рыболовству, финансовой сфере и иммиграции после выхода из ЕС, если оно не сможет их принять до этого.