Sky News: время действовать — Джонсон пообещал британцам «брексит без всяких если»

Новоиспечённый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своим приоритетом на посту главы государства выход страны из ЕС до 31 октября, сообщает Sky News. Кроме того, в своей первой речи Джонсон отметил, что готов к брекситу без сделки, если ЕС откажется от дальнейших переговоров.

Его команда, его подруга Кэрри Симондс и он сам долго этого ждали. Мечта Бориса Джонсона осуществилась — он наш новый премьер-министр.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Добрый день! Я только что виделся с Её Величеством королевой, она предложила мне сформировать правительство, и я согласился.

И с единственной задачей: закончить то, что он начал, — брексит.

БОРИС ДЖОНСОН: Те, кто ставит против Великобритании, потеряют последнюю рубашку, потому что мы восстановим доверие к нашей демократии, выполним обещание, которое парламент неоднократно давал народу, и выйдем из ЕС 31 октября без всяких если или но. И мы заключим новую сделку, лучшую сделку.

Он выиграл на референдуме, но разделил страну и свою партию, сейчас у него появился шанс всё исправить.

БОРИС ДЖОНСОН: Я совершенно уверен, что мы решим эту задачу за 99 дней. Но знаете что? Нам не придётся ждать 99 дней, потому что британский народ устал от ожидания. Пришло время действовать, принимать решения, уверенно руководить страной и менять её к лучшему.

Он хочет заключить сделку, но готов вывести Великобританию из ЕС и без неё.

БОРИС ДЖОНСОН: Конечно, очень важно, чтобы мы готовились к маловероятной возможности того, что Брюссель откажется от дальнейших переговоров и мы будем вынуждены выйти без сделки. Не потому, что хотим подобного исхода. Конечно, нет. А потому, что вполне разумно к этому готовиться.

Упреждающий удар по Европе, но Джонсон знает, что на кону стоит и его должность.

БОРИС ДЖОНСОН: Я буду нести личную ответственность за изменения, которые я хочу увидеть. Не обращайте внимания на ситуацию вокруг границы Северной Ирландии, фишка дальше не идёт.

Дата выхода в эфир 25 июля 2019 года.