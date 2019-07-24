Times: Джонсону предстоит решить «кремлёвскую головоломку»

Во время своего визита в Москву на посту министра иностранных дел Борис Джонсон не забыл высказать России претензии, но в целом держался примирительного тона. Теперь же, когда он займёт пост премьер-министра, ему придётся балансировать между общей линией враждебного отношения Великобритании к России и сотрудничеством по вопросам, где у стран есть общие интересы, пишет The Times.

Борис Джонсон однажды назвал президента Путина «безжалостным тираном и манипулятором», хотя он якобы и похож на «Добби, домашнего эльфа». После того как стало известно, что именно Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании, журналист The Times Том Парфитт собрал его высказывания о России и её президенте.

Так, в 2017 году Джонсон сравнил Россию с «закрытой, злобной, милитаристической и антидемократической» древней Спартой. Когда он приехал в Москву, то раскритиковал Кремль за вмешательство в выборы в США и Евросоюзе, но в остальном держался примирительного тона и много шутил.

Но теперь, два года спустя, перспективы для разрядки между странами кажутся ещё менее вероятными. И теперь Джонсону не хватит «русских корней и дружелюбного настроя, чтобы сразить Путина», пишет автор статьи.

Путин утверждает, что хочет наладить отношения между двумя странами, «перевернуть страницу» с делом Скрипалей и укрепить связи. Именно отравление в Солсбери, по словам Тома Парфитта, и «закрыло крышкой» всякие надежды на оттепель в отношениях двух стран. И на саммите «Большой двадцатки» Тереза Мэй встретила Путина «гримасой и бесхарактерным рукопожатием».

Даже если атака на Скрипалей была одобрена Кремлём, Путин никогда не признает роль Москвы в этом происшествии, отмечает автор статьи, хотя это и могло бы привести к настоящему сближению между Россией и Великобританией.

«У русских гораздо более дарвиновский взгляд на международные отношения, чем у нас, — приводит автор статьи слова бывшего посла Великобритании в Москве Энтони Брентона. — Они считают, что нужно быть жёстким, и, если нужно, то и бесчестным, если этого требуют ваши интересы».

Так что единственным условием, при котором отношения между странами могут наладиться, будет уход Путина в 2024 году и его замена на оппозиционную фигуру, которая захотела бы порвать с прошлым — такого мнения придерживается недавно подавший в отставку британский министр Алан Дункан.

Джонсону же придётся проявить навыки балансирования: продолжать совместную с Россией работу в тех сферах, где у них взаимные интересы: борьба против исламизма, ядерные амбиции Ирана, напряжённость на Корейском полуострове.

По мнению британских депутатов, которые в декабре представили свой доклад, Россия — «угасающая держава, которая всё больше хочет и может использовать как традиционные, так и новые возможности — как киберпотенциал — для подрывных действий». Так что авторы доклада настаивали, что Лондону нужно продолжать совместную с союзниками работу по противостоянию России, но при этом оставаться открытым для диалога.

Энтони Брентон отмечал, что Россия — крупный мировой игрок, и Великобритания отстаёт в ведении с ней диалога. Но такие слова нужно говорить сквозь зубы, считает журналист, как бы Джонсону ни хотелось нравиться публике.

Впрочем, и сама Россия Великобритании не доверяет, отмечает автор статьи. Так, российский сенатор отметил, что Великобритания может использовать инцидент с танкером как повод для использования силы против Ирана, напоминает журналист The Times.