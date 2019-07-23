Times: в Великобритании разгорелся скандал из-за использования олигархами из России и Китая лазеек в визовой политике

Состоятельные россияне и китайцы могут использовать изъяны в системе проверки просителей для получения инвестиционной визы в Великобританию, пишет The Times. Отмечается, что иностранные миллионеры могут не раскрывать информацию об источниках своего дохода, так как Министерство иностранных дел проводит поверхностную проверку данных.

Миллионеры из России и Китая могут стать обладателями британских паспортов, используя изъяны в системе проверки состоятельных иностранцев в Министерстве внутренних дел Великобритании, сообщает The Times.

Расследование, проведённое журналистами издания The Sunday Times и телеканала Channel 4, показало, что юридические и финансовые консультанты готовы помочь своим богатым клиентам, в том числе из окружения российского лидера Владимира Путина, получить так называемую золотую визу. Для этого они предлагают скрыть детали происхождения средств и связи олигархов от сотрудников иммиграционной службы. Консультанты заверяют клиентов, что в ходе поверхностной проверки Министерством внутренних дел, отвечающим за визовую политику, правда не вскроется.

По словам одного из консультантов, с которым встретился репортёр под прикрытием, обмануть такую проверку «проще простого», так как проводят её неподготовленные люди без высшего образования, которые в поисках информации полагаются исключительно на поисковик Google.

Консультанты сообщили журналисту, что они помогли получить «золотые визы» для члена семьи бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи, сына коррумпированного министра правительства Таиланда, египтянина, обвинённого в коррупции, гражданина Эритреи с возможными связями с военными сделками в Анголе и миллионеров из Ирана и Ирака, чей бизнес пострадал от санкций.

Бывший председатель комитета по государственному бюджету, член парламента Маргарет Ходж призвала к немедленной приостановке действия схемы по покупке «золотых виз» в ожидании парламентского расследования и проверки всех прошлых просителей.

«Просто возмутительно, какая враждебная обстановка создаётся для просителей убежища в моём избирательном округе, но мы приветствуем с распростёртыми объятьями грязные деньги, — заявила Ходж. — Мы не сможем сохранять экономическое процветание за счёт грязных денег».

С 2008 года предложением положить на британский банковский счёт £2 млн и получить право жить в Великобритании, а впоследствии стать обладателями британского гражданства воспользовались 11 тыс. человек.

В отличие от других стран, предоставляющих визы и вид на жительство инвесторам, Великобритания не требует ни выплат этих денег в казну, ни инвестиций в экономику страны. Средства должны просто лежать в банке, и как только человек получает право на постоянное проживание, он может свободно вывести их на оффшорный счёт, где они не будут облагаться налогом.

При этом во всех шести фирмах, к сотрудникам которых обратился журналист, отметили, что это были лишь первые встречи, в дальнейшем они провели бы внутренние проверки и решили, стоит ли продолжать сотрудничество. А в самом Министерстве внутренних дел заявили, что проводят «одни из наиболее строгих проверок для получения виз иностранными инвесторами», пишет The Times.