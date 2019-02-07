Daily Sabah: Россия вводит безвиз для турецкого бизнеса

05:16 Военная полиция России обнаружила тоннель ИГ в Сирии Российская военная полиция обнаружила в сирийском лагере Ярмук под Дамаском схрон террористов «Исламского государства» (ИГ)* и уничтожила его. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя военной полиции.

05:00 В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали. Об этом информирует The Star.

04:46 Возле Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5 В акватории Тихого океана возле Королевства Тонга сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

04:31 Отец Виторгана рассказал о своём отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган, отец актёра Максима Виторгана, в интервью «Вечерней Москве» заявил, что считает телеведущую Ксению Собчак «очень достойным человеком».

04:16 В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины Сотрудник полиции в Хабаровске вытащил из горящего автомобиля мужчину, звавшего на помощь. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

04:01 Помпео потребовал от сил Хафтара прекратить наступление на Триполи Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента

03:46 Названы регионы России с наибольшим числом жертв ДТП По данным ГИБДД, в 2018 году наибольшее число погибших в результате ДТП зафиксировано в Краснодарском крае. Об этом информирует РИА Новости.

03:33 Ягланд увидел в возможном выходе России из СЕ вред для Европы Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из СЕ Европу может ожидать «потрясение». Об этом сообщает Financial Times.

03:15 Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами» Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».

03:03 Испанская теннисистка Мугуруса завоевала первый титул в сезоне-2019, выиграв турнир в Монтеррее Представительница Испании Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.

02:59 Зеленский сообщил о намерении платить пенсии жителям Донбасса Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать выплачивать пенсии жителям Донбасса в случае победы во втором туре президентских выборов. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина».

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02:47 Винник заявил о нежелании сотрудничать с США и Францией Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции, заявил, что не намерен сотрудничать с представителями властей Франции и США. Об этом сообщает газета «Известия».

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01:58 Источник: в центре Москвы «скорая» сбила пешехода В Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте на Крымском валу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

01:54 Клуб НХЛ «Рейнджерс» намерен подписать контракты с россиянами Шестёркиным и Кравцовым Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» планирует подписать контракты с двумя россиянами — голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.

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01:26 Российские теннисистки Хромачёва и Кудерметова не сумели выиграть турнир в Чарльстоне в парном разряде Россиянки Ирина Хромачёва и Вероника Кудерметова не сумели одержать победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльтоне в парном разряде.

01:12 Трамп принял отставку Нильсен с поста главы МВБ США Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял отставку Кирстен Нильсен с поста министра внутренней безопасности США. Об этом он написал в своём Twitter.

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00:45 Посольство: пострадавший в Эймсбери не просил Россию о медобследовании Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

00:36 «Наполи» не смог победить «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу, играя более часа в большинстве В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» на своём поле сыграл вничью с «Дженоа» — 1:1.

00:32 СМИ: Глава МВБ США решила подать в отставку Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен намерена подать в отставку, о своём решении она, как ожидается, сообщит в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

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00:15 СМИ: ВВС правительства нацсогласия ударили по аэродрому близ Триполи Самолёт военно-воздушных сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил атаку на аэродром к западу от Триполи.

00:01 Трамп сообщил об освобождении похищенной в Уганде американской туристки Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американской туристки, похищенной ранее в Уганде.

23:52 У главного тренера «Севильи» Капарроса диагностирован рак крови Главный тренер испанского футбольного клуба «Севильи» Хоакина Капарроса рассказал о своих проблемах со здоровьем.

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23:40 Футболист ПСЖ не сумел забить «Страсбургу» в матче Лиги 1, ударив с линии ворот Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эрик Максим Шупо-Мотинг не сумел забить «Страсбургу» в матче 31-го тура французской Лиги 1, ударив с линии ворот.

23:33 В Ливии сообщили, что стороны конфликта не соблюли двухчасовое перемирие Стороны конфликта в Ливии не стали придерживаться гуманитарной паузы, во время которой миссия ООН планировала обеспечить эвакуацию пострадавших. Об этом сказал официальный представитель скорой помощи Триполи Усама Али.

23:23 Агент заявил, что ЦСКА и «Эвертон» ведут переговоры о будущем Влашича Агент хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич рассказал, что армейцы ведут переговоры с ливерпульским «Эвертоном» о будущем хавбека.

23:17 Зеленский выступил за сохранение курса Украины на вступление в НАТО и ЕС Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался за сохранение курса страны в НАТО и Евросоюз.

23:16 «Лос-Анжелес» Ковальчука официально объявил об отставке главного тренера Дежардена Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», за который выступает российский форвард Илья Ковальчук, официально объявил об отставке канадского специалиста Уилли Дежардена с должности главного тренера команды.

23:00 Слуцкий жёстко раскритиковал арбитра, назначившего два пенальти «Витессу» в матче с ПСВ Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Сердара Гёзюбююка, работавшего на матче его команды с ПСВ в рамках 29-го тура Эредивизи.

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22:46 Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Путиным Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

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22:37 Каррера не стал комментировать слова Андрея Федуна из уважения к владельцам «Спартака» Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не станет отвечать на критические высказывания члена совета директоров клуба Андрея Федуна из уважения к его брату, президенту красно-белых Леониду Федуну.

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22:15 Семак считает, что Ракицкий разнообразил атакующую игру «Зенита» Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о положительном влиянии украинского защитника Ярослава Ракицкого на атакующие действия команды.

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22:00 Порошенко пообещал существенные изменения в своей команде в случае переизбрания Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в случае переизбрания на новый срок в его команде произойдут существенные изменения.

21:57 Сёмин доволен ничьей с «Зенитом» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что доволен ничьей в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:49 Внучка Саддама Хусейна рассказала о мемуарах по событиям в Ираке Харир Хусейн Камиль, внучка бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, в разговоре с RT рассказала о своих мемуарах, в которых отразила события, произошедшие в Ираке во время американского вторжения.