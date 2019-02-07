Daily Sabah: Россия вводит безвиз для турецкого бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене виз для турецких бизнесменов и водителей грузовиков при условии принятия аналогичных мер со стороны Анкары, сообщает Daily Sabah.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене виз для турецких бизнесменов и водителей грузовиков при условии принятия аналогичных мер со стороны Анкары, сообщает Daily Sabah.
Российская военная полиция обнаружила в сирийском лагере Ярмук под Дамаском схрон террористов «Исламского государства» (ИГ)* и уничтожила его. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя военной полиции.
В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали. Об этом информирует The Star.
В акватории Тихого океана возле Королевства Тонга сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Народный артист России Эммануил Виторган, отец актёра Максима Виторгана, в интервью «Вечерней Москве» заявил, что считает телеведущую Ксению Собчак «очень достойным человеком».
Сотрудник полиции в Хабаровске вытащил из горящего автомобиля мужчину, звавшего на помощь. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента
По данным ГИБДД, в 2018 году наибольшее число погибших в результате ДТП зафиксировано в Краснодарском крае. Об этом информирует РИА Новости.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из СЕ Европу может ожидать «потрясение». Об этом сообщает Financial Times.
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».
Представительница Испании Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать выплачивать пенсии жителям Донбасса в случае победы во втором туре президентских выборов. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина».
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев может сыграть за сборную России на ближайшем чемпионате мира, который пройдёт в мае 2019 года в Словакии.
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции, заявил, что не намерен сотрудничать с представителями властей Франции и США. Об этом сообщает газета «Известия».
Клуб «Бруклин Нетс», одним из владельцев которого является российский бизнесмен Михаил Прохоров, впервые с сезона-2014/15 пробился в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
На внешней стороне МКАД на 21-м километре произошло столкновение пяти автомобилей, в результате произошедшего пострадал один человек.
Украинские общественные организации «Национальные дружины» и «Национальный мониторинг» обвинили штаб кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко в массовом подкупе избирателей.
В Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте на Крымском валу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» планирует подписать контракты с двумя россиянами — голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
В России служащих Военной автоинспекции (ВАИ) планируется наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения в том числе со стороны гражданских водителей.
Сыграв вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу, футболисты «Пари Сен-Жермен» установили сразу несколько клубных антирекордов в сезоне-2018/19.
В Усть-Камчатском районе Камчатского края вечером 7 апреля зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.
Россиянки Ирина Хромачёва и Вероника Кудерметова не сумели одержать победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльтоне в парном разряде.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял отставку Кирстен Нильсен с поста министра внутренней безопасности США. Об этом он написал в своём Twitter.
В Эстонии 8 апреля начнутся крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shield 2019. Об этом информирует пресс-служба Центра киберзащиты НАТО.
Прославленный сербский центровой Владе Дивац будет включён в Зал баскетбольной славы.
Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.
В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» на своём поле сыграл вничью с «Дженоа» — 1:1.
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен намерена подать в отставку, о своём решении она, как ожидается, сообщит в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.
В матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле сыграл вничью со «Страсбургом» — 2:2.
Самолёт военно-воздушных сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил атаку на аэродром к западу от Триполи.
Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американской туристки, похищенной ранее в Уганде.
Главный тренер испанского футбольного клуба «Севильи» Хоакина Капарроса рассказал о своих проблемах со здоровьем.
В Тверской области сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке более 1,3 тыс. деревьев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эрик Максим Шупо-Мотинг не сумел забить «Страсбургу» в матче 31-го тура французской Лиги 1, ударив с линии ворот.
Стороны конфликта в Ливии не стали придерживаться гуманитарной паузы, во время которой миссия ООН планировала обеспечить эвакуацию пострадавших. Об этом сказал официальный представитель скорой помощи Триполи Усама Али.
Агент хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич рассказал, что армейцы ведут переговоры с ливерпульским «Эвертоном» о будущем хавбека.
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался за сохранение курса страны в НАТО и Евросоюз.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», за который выступает российский форвард Илья Ковальчук, официально объявил об отставке канадского специалиста Уилли Дежардена с должности главного тренера команды.
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Сердара Гёзюбююка, работавшего на матче его команды с ПСВ в рамках 29-го тура Эредивизи.
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции, в беседе с газетой «Известия» рассказал, почему приостановил голодовку. По его словам, это было необходимо, чтобы «дожить до суда».
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения двух мальчиков в Костромской области: дети семи и восьми лет вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не станет отвечать на критические высказывания члена совета директоров клуба Андрея Федуна из уважения к его брату, президенту красно-белых Леониду Федуну.
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с булавами и с лентой на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о положительном влиянии украинского защитника Ярослава Ракицкого на атакующие действия команды.
Двух британцев, задержанных ранее в Москве, отпустили из отделения полиции под подписку о невыезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в случае переизбрания на новый срок в его команде произойдут существенные изменения.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что доволен ничьей в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Харир Хусейн Камиль, внучка бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, в разговоре с RT рассказала о своих мемуарах, в которых отразила события, произошедшие в Ираке во время американского вторжения.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).