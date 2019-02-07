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Daily Sabah: Россия вводит безвиз для турецкого бизнеса

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Россия отменила визы для ряда категорий турецких граждан, сообщает Daily Sabah. Безвизовый режим коснётся тех граждан Турции, кто имеет служебные паспорта и едет в Россию в командировку, а также водителей, осуществляющих международные перевозки.
Daily Sabah: Россия вводит безвиз для турецкого бизнеса
Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене виз для турецких бизнесменов и водителей грузовиков при условии принятия аналогичных мер со стороны Анкары, сообщает Daily Sabah. 

Послабление коснётся тех граждан Турции, кто имеет служебные паспорта и едет в краткосрочные командировки и водителей, работающих на международных перевозках. 
 
Ограничение будет снято полностью, при условии принятия Анкарой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан России.
 
Daily Sabah напоминает, что отношения двух стран ухудшились в 2015 году после того, как Турция сбила российский бомбардировщик на границе с Сирией.Тогда Россия приостановила действие безвизового режима. Однако после восстановления отношений страны стремительно наращивали военное и экономическое сотрудничество.
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Daily Sabah Турция Европа
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