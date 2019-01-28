Arab Weekly: из переговоров по Сирии с Эрдоганом победителем вышел Путин

Российский президент Владимир Путин сумел склонить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана к своей позиции по вопросу сирийского урегулирования, пишет журналист Явуз Байдар в Arab Weekly. Однако, по словам Байдара, в Анкаре могут не осознавать, что в итоге будущее Сирии будут обсуждать президент Башар Асад и курды.

Победителем из очередного раунда переговоров президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдоган, вышел российский лидер, пишет журналист Явуз Байдар в Arab Weekly.

Если оставить в стороне весьма обыденные заявления о расширении деловых и торговых связей, а также укреплении сотрудничества в сфере туризма, главной темой переговоров стало урегулирование сирийского кризиса.

В Москву Эрдоган прилетел расстроенным, отмечает журналист. Дело в том, что в отношениях Турции и её союзника по НАТО США царят разногласия, в первую очередь связанные с курдским вопросом. Кроме того, президент осознавал, что во время переговоров преимущество будет далеко не на его стороне.

Путин действовал аккуратно, он шаг за шагом склонял своего коллегу к российской позиции по Сирии, предварительно подготовив почву. Так, за день до переговоров состоялась пресс-конференция, на которой официальный представитель Кремля рассказал о продвижении джихадистов в сирийской провинции Идлиб, несмотря на обещание Анкары способствовать их разоружению в установленные сроки.

Очевидно, лидеры обсудили данный вопрос, и всё указывает на то, что военной операции в Идлибе не избежать, полагает Байдар. В России ожидают, что Турция поддержит сирийскую армию. При этом договорённость о стабилизации обстановки в регионе посредством координации действий и «дополнительных мер» — поражение для Эрдогана.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопрос создания в Сирии буферной зоны. Здесь Путин, неожиданно для своего коллеги, упомянул Аданское соглашение, подписанное Турцией и Сирией в 1998 году. В 2010 году пакт превратился в мирное соглашение на три года, по условиям которого стороны договаривались о сотрудничестве в сфере безопасности и обмене разведанными.

Путин прибегнул к обсуждению пакта, чтобы призвать Эрдогана к диалогу с сирийским лидером Башаром Асадом, указав на то, что в победе над терроризмом заинтересованы обе стороны. Предполагается, что Эрдоган должен получить согласие Асада, прежде чем устанавливать буферную зону против курдов. И это Байдар называет «постыдным» для Эрдогана, признавшего действующий сирийский режим нелегитимным.

Не обошли вниманием лидеры и вопрос создания конституционной комиссии в Сирии под эгидой России, Ирана и Турции. Однако здесь победителем вновь вышел Путин, который добивается более активного участия в процессе Турции, несмотря на то, что многие её союзники по НАТО идею создания комиссии не поддерживают.

Однако не понятно, осознаёт ли Турция, что на самом деле судьбу Сирии будут решать режим Асада и курды, пусть и под тщательным контролем России, пишет Байдар в своей статье для Arab Weekly.