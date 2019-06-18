Politico: Россия введёт электронные визы для европейцев, но не для британцев и американцев

Россия готова ввести упрощённые электронные визы для гостей из Европейского союза и других стран к 2021 году, сообщает Politico. При этом американские, британские и канадские туристы такой возможностью воспользоваться не смогут, отмечает издание, связывая этот факт с серьёзным ухудшением отношений между Россией и Западом.

Россия готова ввести упрощённые электронные визы для гостей из стран Европейского союза — но не для британских, американских или канадских туристов — к 2021 году, сообщает Politico. Как передаёт издание, по сообщениям, этот проект уже получил одобрение президента страны Владимира Путина.

Согласно документу, содержание которого было обнародовано российской газетой «Коммерсантъ», Путин поручил ответственным ведомствам и Федеральной службе безопасности обеспечить готовность запуска электронной визовой системы, работающей с помощью мобильного приложения, к 1 января 2021 года.

Как отмечается, список стран, граждане которых смогут воспользоваться электронными визами, ещё не сформирован окончательно, однако известно, что в него войдут страны ЕС, а также государства, входящие в Шенгенскую зону, но не являющиеся частью Евросоюза, такие как Норвегия. Возможно, что в список также войдут Китай, Южная Корея, Япония и Новая Зеландия.

При этом, как передаёт издание, граждане Великобритании, США и Канады, вероятно, не смогут получать электронные визы для поездки в Россию, «учитывая, что отношения между Россией и Западом находятся на самой низкой отметке со времён холодной войны» вследствие конфликтов в Сирии и на Украине, а также в связи с подозрениями в адрес России по поводу организации «химической атаки» в Великобритании в прошлом году и вмешательства в выборы в других странах.

Как напоминает автор статьи, в настоящий момент соискатели российских виз должны предоставлять паспорт и другие документы, включая приглашение, заранее, а также оплатить «внушительную» пошлину. При этом электронная визовая система уже использовалась в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года, а также действует сегодня для поездок на Дальний Восток.

Отдельно с июля этого года планируется ввести такую же систему для поездок в Калининград, находящийся на границе с Литвой и Польшей. Новая электронная виза для поездок по всей России позволит останавливаться в стране сроком до 16 дней и будет действовать как для туристических, так и для деловых поездок. Как сообщается, стоимость документа составит около $50.