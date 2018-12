Independent: Париж предупредил британцев, что им могут понадобиться визы

Власти Франции подтвердили в новом законопроекте, что британцам в случае «жёсткого» брексита понадобятся визы для въезда на французскую территорию, пишет британская The Independent. Между тем, как подчёркивается в материале, даже если Лондон и достигнет каких-то особых договорённостей с Брюсселем о визовом режиме, гражданам Великобритании станет сложнее путешествовать по странам Шенгенской зоны.

Французское правительство подтвердило, что в наихудшем сценарии брексита, при котором Лондон и Брюссель не смогут достигнуть никаких специальных договорённостей, британским гражданам придётся получать визы для посещения Франции, сообщает The Independent.



Как уточняется в материале британской газеты, в настоящий момент верхняя палата французского парламента рассматривает законопроект, предусматривающий предоставление правительству страны широких полномочий для решения проблем, которые может вызвать брексит без достижения соглашений между сторонами, посредством принятия специальных указов. В законопроекте, в частности, говорится, что в случае, если не будет принято никаких действий, «британские граждане, которые в настоящий момент пользуются правом на свободное перемещение и проживание на территории всего Европейского союза» столкнутся с «требованием предъявлять визу для доступа на территорию Франции и добиваться получения вида на жительство, чтобы на ней жить».



В тексте документа также упоминается, что в соответствии с французским законодательством британским гражданам, «вероятно, будет необходимо получать особое разрешение, эквивалентное разрешению на работу во Франции», что их документы об образовании больше не будут признаваться, и что они могут потерять доступ к социальным льготам, пишет The Independent.



Как подчёркивает обозреватель издания, многие из проблем, которые может понадобиться решать Парижу при «жёстком» варианте брексита, на деле находятся в компетенции не французских властей, а руководства Евросоюза. Среди них, к примеру, выдача виз — и Британии, если она не найдёт консенсуса с Брюсселем, придётся в срочном порядке договариваться с ним о безвизовом режиме для стран Шенгенского соглашения. Несмотря на то, что ЕС обычно «щедро» относится к послаблениям в плане виз — блок заключил соглашения о безвизовом режиме с большим количеством стран, от Венесуэлы до Украины, — хватит ли ему «политической воли» для предоставления такого режима Великобритании — большой вопрос, отмечает автор.



Впрочем, даже если Лондон и добьётся освобождения от виз для своих граждан, им всё равно придётся для посещения стран ЕС подавать заявления через Систему авторизации въезда в Европу (ETIAS, European Travel Information and Authorisation System. — ИноТВ), которая вот-вот должна появиться в Евросоюзе, говорится в статье.