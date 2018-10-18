Independent: Париж предупредил британцев, что им могут понадобиться визы

Власти Франции подтвердили в новом законопроекте, что британцам в случае «жёсткого» брексита понадобятся визы для въезда на французскую территорию, пишет британская The Independent. Между тем, как подчёркивается в материале, даже если Лондон и достигнет каких-то особых договорённостей с Брюсселем о визовом режиме, гражданам Великобритании станет сложнее путешествовать по странам Шенгенской зоны.
Французское правительство подтвердило, что в наихудшем сценарии брексита, при котором Лондон и Брюссель не смогут достигнуть никаких специальных договорённостей, британским гражданам придётся получать визы для посещения Франции, сообщает The Independent.
Как уточняется в материале британской газеты, в настоящий момент верхняя палата французского парламента рассматривает законопроект, предусматривающий предоставление правительству страны широких полномочий для решения проблем, которые может вызвать брексит без достижения соглашений между сторонами, посредством принятия специальных указов. В законопроекте, в частности, говорится, что в случае, если не будет принято никаких действий, «британские граждане, которые в настоящий момент пользуются правом на свободное перемещение и проживание на территории всего Европейского союза» столкнутся с «требованием предъявлять визу для доступа на территорию Франции и добиваться получения вида на жительство, чтобы на ней жить».
В тексте документа также упоминается, что в соответствии с французским законодательством британским гражданам, «вероятно, будет необходимо получать особое разрешение, эквивалентное разрешению на работу во Франции», что их документы об образовании больше не будут признаваться, и что они могут потерять доступ к социальным льготам, пишет The Independent.
Как подчёркивает обозреватель издания, многие из проблем, которые может понадобиться решать Парижу при «жёстком» варианте брексита, на деле находятся в компетенции не французских властей, а руководства Евросоюза. Среди них, к примеру, выдача виз — и Британии, если она не найдёт консенсуса с Брюсселем, придётся в срочном порядке договариваться с ним о безвизовом режиме для стран Шенгенского соглашения. Несмотря на то, что ЕС обычно «щедро» относится к послаблениям в плане виз — блок заключил соглашения о безвизовом режиме с большим количеством стран, от Венесуэлы до Украины, — хватит ли ему «политической воли» для предоставления такого режима Великобритании — большой вопрос, отмечает автор.
Впрочем, даже если Лондон и добьётся освобождения от виз для своих граждан, им всё равно придётся для посещения стран ЕС подавать заявления через Систему авторизации въезда в Европу (ETIAS, European Travel Information and Authorisation System. — ИноТВ), которая вот-вот должна появиться в Евросоюзе, говорится в статье.
Американский лидер Дональд Трамп вновь напомнил о необходимости построить стену на южной границе США для обеспечения безопасности. При этом он упомянул забор, сооружённый вокруг участка экс-президента страны Барака Обамы.
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению. Отмечается, что в ходе допроса в Москве он признался в убийстве девушки.
Татьяна Брухунова, помощница народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, в эфире передачи «Эксклюзив» на Первом канале прокомментировала появившуюся в СМИ информацию относительно возможной свадьбы с юмористом.
Министр туризма Израиля Ярив Левин сообщил, что в страну в 2018 году прибыло рекордное число туристов — четыре миллиона человек. Об этом говорится в тексте соответствующего заявления, опубликованного на сайте возглавляемого им ведомства.
Канцлер Австрии Себастьян Курц полагает, что отмена санкций в отношении России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Rheinische Post.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Координатор по работе с медиа Международной федерации лыжного спорта (FIS) Дорис Каллен прокомментировала ситуацию с отказом россиянина Сергея Устюгова общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал поступок Сергея Устюгова, отказавшегося общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.