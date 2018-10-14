Эксперт: после брексита Европа станет слабее, а мир — опаснее

Брексит ослабит Европу, приведёт к изоляции Британии, а также обострит напряжённость в мире, пишет в своей статье для CNN руководитель Eurasia Group Ян Бреммер.

Выход Великобритании из Европейского союза — независимо от того, на каких условиях он пройдёт, — будет иметь определённые геополитические последствия, уверен автор.

Так, брексит не пойдёт на пользу «особым отношениям» между США и Европой.

«Евросоюз без Британии — гораздо более слабый партнёр для Вашингтона в тех случаях, когда интересы США и ЕС совпадают, и гораздо более слабый антагонист в тех случаях, когда эти интересы сталкиваются», — подчёркивает Бреммер.

Как признаёт автор, многие проблемы, которые теперь разделяют ЕС и США, назревали уже давно. Разногласия по поводу политики в отношении России, а также финансирования НАТО и авантюр на Ближнем Востоке и раньше провоцировали напряжённость между Соединёнными Штатами и Европой.

Однако брексит подрывает трансатлантический альянс по всем направлениям, поскольку вызовы, возникающие из-за выхода Британии из ЕС, будут отвлекать внимание и силы Брюсселя от работы с Вашингтоном по вопросу ослабления существующих разногласий.

После брексита Великобритания также станет слабее. Ей как никогда будет необходимо партнёрство с США, ведь Лондон начинает играть всё менее важную роль в качестве мирового банковского центра. И когда Вашингтон и Лондон будут обговаривать двустороннюю сделку, у президента Трампа будет гораздо больше рычагов влияния на переговорах — и он это знает.

На внешнеполитическом фронте положение дел выглядит не особо лучше. Если учесть, что нынешний президент США благожелательно относиться к России, а Европа применяет по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину политику, базирующуюся на прагматичном принятии экономических реалий, в частности необходимости экспортировать российские энергоносители, то Британия выбрала плохое время для односторонних выпадов в сторону Москвы. Дружба, как отмечается в статье, играет важную роль в геополитике.

«Нынешние конфликты среди мировых держав ведутся из-за торговли и инвестиций. Выход Британии из ЕС станет важной вехой на пути к такому мировому порядку, где будет гораздо больше споров», — подытоживает Ян Бреммер свою статью для CNN.