Эксперт: после брексита Европа станет слабее, а мир — опаснее

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Telegraph: большинство политических троллей в Facebook — американцы, а не русские Daily Telegraph
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ГИБДД проверит информацию о поездке Панина на автомобиле по пешеходной улице Саратова
ГИБДД проведёт проверку по факту поездки автомобиля, предположительно, с участием актёра Алексея Панина, по пешеходной зоне в Саратове. Об этом заявила начальник пресс-службы областной ГИБДД Елена Морозова.
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В США бутылку вина продали на аукционе за $558 тысяч
Бутылка французского вина Romanée Conti 1945 года была продана на аукционе в США за $558 тысяч, сообщает аукционный дом Sotheby’s.
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В Венесуэле заявили, что США пытаются склонить другие страны к усилению давления на Каракас
В МИД Венесуэлы заявили, что правительство США продолжает демонстрировать «признаки своей чрезмерной и бесчеловечной одержимости» в отношении Каракаса.
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В Пентагоне отказались раскрывать информацию о применении боеприпасов в Сирии
Коалиция США не раскрывает, какие боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют правилам ведения войны. Об этом заявили в Пентагоне.
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В Карелии экскурсионный автобус попал в ДТП
В Карелии 13 туристов пострадали при съезде экскурсионного автобуса в кювет, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
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На 70-м году жизни скончался пловец Николай Панкин
Бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года в Мехико, заслуженный мастер спорта СССР Николай Панкин скончался на 70-м году жизни.
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В Telegram сообщили об устранении причины сбоя в работе
Команда мессенджера Telegram устранила причину сбоя, который привёл к нарушениям в работе приложения в ряде стран.
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СМИ: Трамп определился с кандидатом на пост нового юрисконсульта Белого дома
Американский президент Дональд Трамп намерен назначить на должность юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне.
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Путин: сельское хозяйство стало одним из локомотивов движения российской экономики
Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Соответствующее видеопоздравление размещено на сайте Кремля.
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Российский гимнаст Найдин завоевал бронзу юношеских Олимпийских игр
Россиянин Сергей Найдин завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.
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Климкин заявил об отсутствии проблем с назначением нового посла Венгрии
Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что проблем в вопросе назначения нового посла Венгрии на Украине нет.
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Сборная Нидерландов по футболу победила Германию впервые за 16 лет
Победа сборной Нидерландов по футболу над национальной командой Германии в третьем туре группового этапа Лиги наций УЕФА со счётом 3:0 стала первой для голландцев за 16 лет.
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Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций против Северной Кореи
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций, введённых в отношении КНДР.
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Российский боец MMA Харитонов попал в ДТП по дороге на бой Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал, что попал в ДТП по дороге в Нью-Йорк на бой соотечественника Фёдора Емельяненко с американцем Чейлом Сонненом.
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Трамп пригласил в Белый дом невесту пропавшего саудовского журналиста
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пригласил невесту пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Белый дом.
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«Лос-Анджелес» с Ковальчуком потерпел разгромное поражение от «Оттавы» в матче НХЛ
«Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Пастор Брансон помолился за Трампа
Американский пастор Эндрю Брансон помолился за президента США Дональда Трампа, когда пришёл на встречу с ним в Белый дом.
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Сборная Нидерландов по футболу разгромила Германию в Лиге наций
Сборная Нидерландов по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
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В ЛНР заявили о гибели двух женщин при обстреле ВСУ
Две женщины, мать и дочь, погибли при обстреле украинскими силовиками посёлка Марьевка в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко.
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Кокорин и Мамаев намерены тренироваться в СИЗО
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин намерены написать заявление с просьбой разрешить им тренироваться в СИЗО.
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В работе Telegram произошёл сбой
Telegram сообщил о сбое в работе мессенджера в ряде регионов мира.
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Роузи об инциденте после боя Нурмагомедов — Макгрегор: отношение должно быть одинаковым ко всем
Первая чемпионка в истории UFC Ронда Роузи высказалась об инциденте с участием Хабиба Нурмагомедова, произошедшем после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.
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В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в ангаре в городе Пушкин
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о ликвидации открытого горения в ангаре в городе Пушкин.
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Ющенко назвал отношения с Россией важными для Украины в стратегической перспективе
Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает важным для страны проводить многовекторную внешнюю политику, включая выстраивание отношений с Россией в стратегической перспективе.
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Фанаты сборных Нидерландов и ФРГ по футболу устроили беспорядки перед матчем Лиги наций
Болельщики сборных Нидерландов и Германии по футболу устроили беспорядки в Амстердаме перед матчем третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Защитник МХЛ Кожемякин оценил свои перспективы в новом сезоне
Защитник команды «Русские витязи» Молодёжной хоккейной лиги Глеб Кожемякин в беседе с «Известиями» оценил свои перспективы в новом сезоне.
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Трамп назвал освобождение пастора огромным шагом в отношениях с Турцией
Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение турецким судом американского пастора Эндрю Брансона является огромным шагом для двусторонних отношений.
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Салах получил травму и вернулся в «Ливерпуль» из расположения сборной Египта
Египетская футбольная ассоциация (EFA) сообщила, что нападающий Мохаммед Салах покинул расположение команды из-за травмы.
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СМИ: Аварийная комиссия проверит на Байконуре всех участвовавших в подготовке к полёту «Союза»
Аварийная комиссия, расследующая причины происшествия с ракетой-носителем «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10», намерена проверить всех сотрудников Байконура, участвовавших в подготовке к полёту космического аппарата.
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Трамп заявил о нежелании отказываться от военной сделки с Эр-Риядом из-за пропажи журналиста
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы отказываться от оружейной сделки с Саудовской Аравией на фоне ситуации с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи.
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Юрист уверен, что Глушакову не грозит лишение свободы за выведение средств со счёта
Известный адвокат Максим Пашков прокомментировал информацию, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может быть привлечён к уголовной ответственности за попытку сокрытия средств во время бракоразводного процесса.
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Лёв стал рекордсменом по числу матчей на посту главного тренера сборной Германии по футболу
Немецкий специалист Йоахим Лёв стал рекордсменом по числу матчей на посту главного тренера сборной Германии по футболу.
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Защитник «Авангарда» Емелин оценил игру команды
Защитник «Авангарда» Алексей Емелин в беседе с «Известиями» оценил игру команды.
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Эксперт оценил отношения России и Китая
Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Китая.
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Частично перекрывшая МКАД ради съёмок видео певица извинилась
Певица Оксана Яковлева, которая исполняет свои композиции под псевдонимом Yaxana, принесла извинения людям, которые не смогли проехать по МКАД из-за съёмок её клипа.
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Капитан «Томи» признался, что у клуба не настолько большие проблемы, как у «Анжи»
Капитан и защитник футбольного клуба «Томь» Сергей Зуйков рассказал о ситуации с задолженностью по заработной плате перед футболистами.
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В Эстонии подсчитают ущерб от «оккупации» вопреки позиции МИД
Министерство юстиции Эстонии заявило, что комиссия по оценке ущерба от «советской оккупации» продолжит свою работу, несмотря на позицию министра иностранных дел страны Свена Миксера.
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Футболист «Томи» не исключил, что команда может бойкотировать матчи ФНЛ из-за долгов
Полузащитник футбольного клуба «Томь» Илья Кухарчук не исключил, что команда может бойкотировать матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за долгов по заработной плате.
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Минфин России: G20 видит риск ухудшения ситуации в экономиках развивающихся стран
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак рассказал, что G20 видит угрозу резкого ухудшения ситуации в экономиках развивающихся стран.
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Сборная Гибралтара по футболу одержала первую в истории победу в официальном матче
Сборная Гибралтара по футболу одержала победу над национальной командой Армении в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Эксперт оценил отношение к «Северному потоку — 2» в Германии
Политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с ФАН прокомментировал заявление премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2».
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РКК «Энергия» получила телеметрию и видеорегистратор потерпевшего аварию «Союза»
Телеметрия и данные с видеорегистратора, установленного на аварийной ракете «Союз-ФГ», доставлены в ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия», сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
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ЦСКА победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Порошенко рассказал, от каких украинских брендов «корчит Москву»
Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, от каких трёх украинских брендов «корчит Москву».
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Нурмагомедов: в душе признаю, что происходившее после боя с Макгрегором было ошибкой
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, осознаёт ли он, что является для многих людей примером для подражания.
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СМИ сообщили о гибели ребёнка в Сирии из-за мины боевиков
В сирийской провинции Дараа в результате взрыва заложенной террористами мины погиб ребёнок.
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Патриарх Кирилл надеется на сохранение единства православия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что православная церковь сохранит единство.
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«Ак Барс» одержал победу над «Сочи» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Эксперт прокомментировал слова Володина о России и Совете Европы
Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с Inforeactor прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что российская сторона не исключает возможности выхода из Совета Европы.
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Число зарегистрированных случаев нарушения закона в Мурманской области снизилось на 5%
Общее число зарегистрированных случаев нарушения закона в Мурманской области снизилось на 5% с начала года, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.