Libération: брексит лишит британцев не только ЕС, но и чувства юмора

Знаменитый британский юмор может стать одной из жертв брексита, полагает корреспондент газеты Libération в Лондоне. Чувство самоиронии, всегда отличавшее жителей Соединённого Королевства, похоже, покидает их, когда речь заходит о насмешках над британскими лидерами со стороны иностранцев, отмечает автор. При этом сами британцы и их СМИ не отличаются деликатностью по отношению к Франции и продолжают винить её во всех своих бедах, подчёркивает издание

Хотя «головокружительные» последствия «исторического решения» Британии покинуть Евросоюз ещё предстоит оценить, очевидно одно — брексит серьёзно ударил по британскому чувству юмора, замечает корреспондент французской газеты Libération в Лондоне. В частности, речь идёт о присущем британскому юмору «легендарном и несравненном» чувстве отстранённости и самоиронии.

«Вы можете возразить, вспомнив о недавнем достойном похвалы, но не слишком убедительном покачивании бёдрами Терезы Мэй на ежегодном съезде Консервативной партии под песню Dancing Queen группы Abba. Что это, если не самоирония?» — отмечает автор. Однако если смеяться над собой британцы ещё не разучились до конца, они перестали терпимо относиться к тому, что смеяться над ними могут и другие, полагает корреспондент издания.

В качестве примера автор приводит «ярость» сторонников брексита в отношении председателя Европейского совета Дональда Туска, позволившего себе насмешку над знаменитым высказыванием Бориса Джонсона о том, что Британия получит «свой кусок пирога» после брексита, если будет тщательно выбирать («отбирать по вишенке») условия соглашения о выходе из ЕС

Совсем недавно многим британцам показались оскорбительными несколько танцевальных движений, сделанных председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером во время пресс-конференции. Так, газета Daily Mail предположила, что «надсмехаясь над Терезой Мэй Жан-Клод Юнкер может усилить напряжённость из-за брексита», несмотря на то, что представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заверил общественность в том, что это выступление было «чистой импровизацией». «Мы оставим своё мнение при себе. Заметим только, что, по нашему мнению, Жан-Клод Юнкер двигается лучше, чем Тереза Мэй», — замечает корреспондент Libération.

При этом, как отмечает автор, сами британцы всё ещё могут смеяться над собственным премьер-министром. «Но стоит этим гадким европейцам позволить себе хоть одно замечание, хоть одно движение, даже лёгкую ухмылку, как евроскептичная пресса оказывается в возмущении и кричит об оскорблении величества», — подчёркивает журналистка. Тем временем Daily Mail недавно опубликовала колонку, автор которой с «трогательной деликатностью» обвинил французов в том, что они «так и не простили» англичанам победы в Битве при Азенкуре и Ватерлоо, как и усилий Британии по противостоянию Гитлеру в 1940 году — тогда как Франция «позорно подчинилась и сотрудничала» с Германией.

По словам автора статьи, британцы ставят в упрёк правительству Эммануэля Макрона его непримиримую позицию в переговорах по брекситу. На прошлой неделе The Times сообщила о том, что в случае провала переговоров, Даунинг Стрит планирует возложить вину на «лягушатников» . «Избиение французов или привычка винить их во всём на свете — давняя традиция Соединённого Королевства», которая остаётся актуальной и по сей день, отмечает Libération.

В заключение автор статьи в шутливой форме советует Эммануэлю Макрону оставаться «непоколебимым» в ходе следующих переговоров по брекситу с Терезой Мэй, дабы сохранить шанс на заключение сделки. «Начни он хоть немного покачиваться в такт, и «Сердечному согласию» будет уготована надгробная надпись: «Здесь покоится британский юмор», — иронизирует журналистка.