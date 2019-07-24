Der Tagesspiegel: впереди неспокойные времена — Джонсон погрузит Великобританию в хаос брексита

Британцев ждут неспокойные времена, пишет Der Tagesspiegel. Ведь будущий глава британского правительства Борис Джонсон обещает добиться выхода Великобритании из ЕС, а там, по его же словам, «будь что будет». Если «суммировать» всего его заявления, то и вовсе становится очевидно, что страна по руководством 55-летнего политика «неминуемо погрузится в хаос брексита», констатирует немецкое издание.

Великобританию ждут неспокойные времена, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Борис Джонсон часто удивляет, его «брексит-лозунги», однако, ограничивают ему свободу действий на посту главы британского правительства, предупреждает автор статьи Себастьян Боргер.

Его неоднократно высмеивали, мешали с грязью, называли лгуном и некомпетентным. Несмотря на это, Борис Джонсон смог «убедить всех в обратном». В среду королева Елизавета II доверит 55-летнему политику судьбу своей империи и 66 млн граждан, сообщает журналист Der Tagesspiegel.

Будущему премьер-министру Великобритании, продолжает Себастьян Боргер, предстоит решить «уйму задач».

«Главная из них, безусловно, реализация брексита, который обернулся для Терезы Мэй сокрушительным фиаско», — отмечает автор статьи.

Джонсона британские консерваторы, поясняет журналист немецкого издания, выбрали не только за его «лучезарный оптимизм», но и в первую очередь за его обещания добиться выхода Великобритании в октябре из состава Европейского союза.

А там, по словам будущего главы британского правительства, «будь что будет», напоминает Себастьян Боргер.

«Если же суммировать всего его заявления, то Великобритания неминуемо погрузится в хаос брексита», — констатирует автор статьи.