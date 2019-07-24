Der Tagesspiegel: впереди неспокойные времена — Джонсон погрузит Великобританию в хаос брексита
Великобританию ждут неспокойные времена, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Борис Джонсон часто удивляет, его «брексит-лозунги», однако, ограничивают ему свободу действий на посту главы британского правительства, предупреждает автор статьи Себастьян Боргер.
Его неоднократно высмеивали, мешали с грязью, называли лгуном и некомпетентным. Несмотря на это, Борис Джонсон смог «убедить всех в обратном». В среду королева Елизавета II доверит 55-летнему политику судьбу своей империи и 66 млн граждан, сообщает журналист Der Tagesspiegel.
Будущему премьер-министру Великобритании, продолжает Себастьян Боргер, предстоит решить «уйму задач».
«Главная из них, безусловно, реализация брексита, который обернулся для Терезы Мэй сокрушительным фиаско», — отмечает автор статьи.
Джонсона британские консерваторы, поясняет журналист немецкого издания, выбрали не только за его «лучезарный оптимизм», но и в первую очередь за его обещания добиться выхода Великобритании в октябре из состава Европейского союза.
А там, по словам будущего главы британского правительства, «будь что будет», напоминает Себастьян Боргер.
«Если же суммировать всего его заявления, то Великобритания неминуемо погрузится в хаос брексита», — констатирует автор статьи.
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