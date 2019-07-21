Das Erste: многие британские министры собираются уйти раньше, чем их уволит Джонсон

Многие британские министры намерены подать в отставку в случае, если главой правительства станет Борис Джонсон, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Они собираются уйти сами, опередив вероятное увольнение. Один из них — министр финансов Филипп Хэммонд — даже считает, что нового премьер-министра может свергнуть его собственная партия, чтобы не допустить жёсткого брексита.

Многие британские министры заявили, что уйдут в отставку, если Борис Джонсон станет премьер-министром, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste, утверждающего, что Джонсон рискует остаться «один дома».

На данный момент сторонник жёсткого брексита считается фаворитом среди кандидатов на пост преемника главы правительства Терезы Мэй.

Министр финансов Филипп Хэммонд в беседе с журналистами BBC сказал, что уверен: его не уволят — потому что он успеет уйти в отставку раньше. Он ни в коем случае не поддержит стремление Джонсона привести Великобританию к выходу из ЕС без сделки. Хэммонд сообщил, что намерен подать заявление об отставке Терезе Мэй ещё до того, как она сама официально попросит у королевы Елизаветы II освободить её от должности в среду.

Хэммонд вполне представляет себе даже такую ситуацию, в которой новый премьер-министр будет свергнут собственной партией, чтобы воспрепятствовать выходу Великобритании из ЕС без соглашения. Он сам считает, что мог бы стать лидером проевропейского сопротивления во фракции тори.

«С задней скамьи я сделаю всё, чтобы гарантировать, что парламент заблокирует нерегулируемый брексит», — подчеркнул Хэммонд в беседе с немецкими СМИ.

Министр юстиции Дэвид Гок тоже намерен подать в отставку, если новым премьер-министром станет Борис Джонсон. Он не может работать с главой правительства, целью которого является выход из ЕС без соглашения, заверил Гок британских журналистов. Нерегулируемый брексит он назвал «национальным унижением». Гок также собирается попросить Терезу Мэй об отставке прежде, чем его уволит её преемник.

По оценкам наблюдателей, в ближайшие дни последуют новые заявления об уходе — в первую очередь, со стороны британских министров, симпатизирующих Евросоюзу. К ним относятся министр экономики Грег Кларк и министр международного развития Рори Стюарт. Вероятно, они также постараются опередить увольнение по воле Джонсона.

По информации британских СМИ, многие депутаты из числа тори раздумывают о переходе в лагерь либеральных демократов. Во вторник консервативная партия должна сообщить, в пользу кого из кандидатов — Бориса Джонсона или министра иностранных дел Джереми Ханта — сделали выбор примерно 160 тыс. членов партии. Победитель в этих выборах автоматически станет новым главой британского правительства, поясняет немецкий телеканал. В среду он должен официально вступить в должность.

Вчера сотни людей вышли на улицы Лондона с протестом против Джонсона, сообщает Das Erste. Участники демонстрации собрались со всех областей страны. Они прошли по городу с огромной надувной куклой Джонсона под девизом «Нет Борису, да Европе».

Джонсон считается фаворитом предварительного голосования среди британских консерваторов, отмечает немецкий телеканал. По его собственному заявлению, он хочет вывести Великобританию из ЕС, даже если это произойдёт без соглашения с Европой. Это может иметь серьёзные последствия для экономики и многих других сфер жизни. Считается, что у другого кандидата — Джереми Ханта — едва ли есть шансы на победу, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.