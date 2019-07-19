Guardian: поправка против брексита без сделки — плохая новость для Джонсона

Британские депутаты приняли поправку, которая должна помешать будущему премьеру приостановить действие парламента и осуществить брексит без сделки, не считаясь с законодателями. По словам The Guardian, это «плохие новости» для лидера гонки за премьерское кресло Бориса Джонсона, которому в случае победы придётся иметь дело не только с затянувшимся выходом из ЕС, но и с собственной разобщённой Консервативной партией.

Британские законодатели проголосовали за поправку, которая предназначена усложнить для будущего премьер-министра процесс приостановки работы парламента. С помощью такой процедуры правительство могло бы помешать парламентариям блокировать брексит без сделки, однако теперь с этим будет непросто, пишет The Guardian.

Речь идёт о поправке к закону о самоуправлении Северной Ирландии. Согласно новой инициативе, даже в случае приостановки работы парламента он должен быть созван вновь и продолжать свою работу в течение последующих пяти дней — главным образом для рассмотрения вопросов по работе ассамблеи Северной Ирландии. Однако на заседаниях противники брексита могут перехватить инициативу и изменить повестку, проведя инициативы, блокирующие выход страны из ЕС без заключения договорённости с Брюсселем.

Как напоминает газета, приостановка работы правительства — тот ход, на который рассчитывал лидер гонки за премьерский пост Борис Джонсон, чтобы в конце концов осуществить затянувшийся брексит, пусть и без сделки. Но с принятием поправки провернуть такой манёвр будет куда сложнее. Тем не менее если до 31 октября Лондон не заключит сделку с Брюсселем или не найдёт каких-то других вариантов урегулирования, выход из ЕС без соглашения останется «опцией по умолчанию».

А сделка с Брюсселем, по словам издания, крайне маловероятна, поскольку как Джонсон, так и его главный конкурент в борьбе за кресло премьер-министра Джереми Хант намерены полностью отказаться от «бэкстопа», по условиям которого Северная Ирландия пока остаётся в Таможенном союзе ЕС и сохраняет прозрачную границу с Республикой Ирландия. Чтобы блокировать брексит без сделки, парламентариям придётся либо предложить собственную сделку, либо добиться новой отсрочки, либо блокировать брексит вообще. Все три опции малодостижимы, подчёркивает The Guardian.

В любом случае для потенциального премьер-министра Джонсона это «плохая новость». Конечно, в процессе гонки за лидерство он и его сторонники понимали, что все обещания о брексите, налогах, государственных расходах и прочем носили скорее теоретический характер при текущей расстановке сил в палате общин. Однако принятие новой поправки с перевесом в 41 голос в его поддержку может стать тревожным знаком для Джонсона, свидетельствующим о том, что к тому времени, как он может занять желанный пост, Консервативная партия будет слишком разобщена.