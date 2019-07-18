Times: брексит без сделки обернётся экономическим спадом в Великобритании

В случае брексита без сделки британскую экономику ждут рецессия и снижение ВВП на 3 процентных пункта, сообщает The Times. При этом отмечается, что данный прогноз основан на «мягком» сценарии, а Министерство финансов страны, в свою очередь, прогнозирует падение британского ВВП на 8%.

Выход Великобритании из ЕС без сделки приведёт к рецессии экономики страны с падением ВВП на 3%, сообщает The Times со ссылкой на британское Управление по бюджетной ответственности.

Издание отмечает, что британское вневедомственное государственное учреждение впервые оценит последствия брексита без сделки для доходов британских семей, заработной платы, занятости и цен на жильё.

Согласно пятилетнему прогнозу, британская экономика вступит в рецессию в 2020 году. Несмотря на то что ожидается, что уже на следующий год экономика восстановится, ВВП будет сохраняться на уровне ниже прогнозируемого в случае выхода из Евросоюза со сделкой.

Как отмечает The Times, опасения экономистов вызваны намерением кандидатов на пост премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона и Джереми Ханта реализовать брексит к 31 октября со сделкой или без неё.

Прогноз управления основан на относительно «мягком» сценарии, составленном в апреле Международным валютным фондом. МВФ предположил, что Великобритании удастся избежать «жёсткой» границы с Ирландией, однако торговые пошлины возрастут на 4%.

Тем не менее Банк Англии и Министерство финансов Великобритании настаивают на ещё менее приятном развитии событий. По их данным, экономика ВВП сократится на 8 процентных пунктов. Также, вероятно, будет необходимо повысить процентные ставки до 5,5%, для того чтобы контролировать инфляцию.