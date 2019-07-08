Independent: британцам не нравится ни Джонсон, ни Хант на посту премьера

23:58
СМИ: Муж кассирши банка из Салавата проиграл украденные ею средства
Супруг женщины, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей в банке в Салавате, сообщил, что проиграл украденные женой средства, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
23:47
ОЗХО подтвердила, что все объекты производства химоружия в Сирии уничтожены
Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас представил в ООН доклад, в котором говорится, что организация подтвердила уничтожение Сирией всех 27 объектов по производству химического оружия, расположенных на территории страны.
23:41
Суд в Кировской области рассмотрит дело обвиняемых в мошенничестве с маткапиталом
В Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении трёх местных жительниц, обвиняемых в мошенничестве с использованием средств материнского капитала. Об этом сообщает progorod43.ru.
23:41
«Авангард» необычно намекнул на переход экс-игрока НХЛ Андригетто
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в ближайшее время должен сообщить о подписании форварда Свена Андригетто.
23:41
СМИ: Пожар произошёл на площадке для испытаний корабля Starship
На площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полётов, произошёл пожар.
23:34
В Адыгее рассказали о реставрации монумента «Дружба»
В Адыгее рассказали о реставрации памятника федерального значения — монумента «Дружба» в Майкопе, сообщает портал «Юга.ру».
23:31
Саакашвили призвал украинцев не использовать методы грузинских журналистов
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала ZIK выразил мнение, что украинцам не стоит использовать методы грузинских журналистов.
23:25
Новак оценил подготовку регионов УрФО к осенне-зимнему периоду
Министр энергетики России Александр Новак оценил подготовку регионов Уральского федерального округа к осенне-зимнему периоду, сообщает URA.RU.
23:24
Грузинский форвард Микелтадзе перешёл в «Рубин»
Казанский «Рубин» приобрёл 21-летнего грузинского нападающего Бекоя Микелтадзе.
23:20
Мировые продажи кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года
Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года, сообщают «Известия».
23:17
Болтон о санкциях против Ирана: мы только начинаем
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в настоящее время находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.
23:13
В Крыму рассказали об экспорте сельхозпродукции в 2019 году
В Министерстве сельского хозяйства Крыма рассказали об экспорте продукции регионального агропромышленного комплекса.
23:11
Сборная России завоевала пять наград за прошедший медальный день Универсиады-2019
Российские спортсмены потеряли четвёртое место в медальном зачёте ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе, пропустив вперёд Южную Корею.
23:06
Джим Джармуш рассказал о своём фильме «Мёртвые не умирают»
Режиссёр Джим Джармуш в беседе с kp.ru рассказал о своём фильме «Мёртвые не умирают».
23:04
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море.
22:56
Отец Неймара заявил, что ПСЖ был заранее уведомлён об опоздании футболиста
По словам отца форварда ПСЖ Неймара, игрок не прибыл вовремя в расположение клуба по причине деятельности в благотворительном фонде, о чём руководству парижан сообщалось заранее.
22:53
В Краснодарском крае предложили разработать закон для организаторов морских прогулок
В Краснодарском крае предложили ввести законодательное регулирование коммерческой деятельности маломерных судов, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
22:50
Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Ирана
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана.
22:46
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение на ближайшие двое суток, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
22:44
Спасатели вновь предупредили о высокой пожароопасности в Кировской области
Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Кировской области, сообщает progorod43.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
22:44
Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.
22:39
Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа
Чемпион Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв привезёт Кубок Стэнли на родину.
22:38
СМИ: У офиса канала NEWSONE в Киеве проходит акция протеста
В Киеве возле офиса телеканала NEWSONE, отменившего телемост с российскими коллегами из-за поступающих в адрес его представителей угроз, проходит акция протеста.
22:32
В ЯНАО ввели особый противопожарный режим
В Ямало-Ненецком автономном округе ввели особый противопожарный режим, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
22:27
В Подмосковье планируют благоустроить 10 набережных в 2019 году
В Московской области планируют благоустроить 10 набережных в 2019 году, сообщает телеканал «360».
22:22
Сутормин поблагодарил «Рубин» за отсутствие преград его трансферу в «Зенит»
Новичок санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свой переход в состав действующих чемпионов России.
22:21
Суд избрал меру пресечения менеджерам пермского автосалона, подозреваемым в мошенничестве
Пермский районный суд избрал меру пресечения восьмерым менеджерам автосалона, подозреваемым в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает URA.RU.
22:20
В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»
В адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы поступили анонимные звонки с угрозой минирования.
22:15
В Госдуме рассказали о работах по реставрации Ханского дворца в Бахчисарае
Депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал о работах по реставрации Ханского дворца в Бахчисарае, сообщает «Крыминформ».
22:09
Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе
МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины. Об этом заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.
22:08
Свердловская и Челябинская области договорились о создании промышленного кластера с Башкирией
Башкирия, Свердловская и Челябинская области заключили соглашение о создании Уральского промышленного кластера, сообщает TagilCity.ru.
22:07
Российские ватерполистки уступили Италии, но вышли в плей-офф Универсиады
Женская сборная России по водному поло проиграла команде Италии в заключительном поединке группового раунда Всемирной летней универсиады в Неаполе.
22:00
Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии
Президент США Дональд Трамп на фоне ситуации с утечкой данных заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании в Соединённых Штатах Кимом Дэрроком.
21:55
Выставка керамики Пикассо пройдёт на ВДНХ
Керамику Пабло Пикассо и редкие картины русских живописцев представят в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Посетить выставку можно с 31 июля до 3 ноября.
21:54
«Зенит» объявил об уходе Набиуллина
Футболист Эльмир Набиуллин перейдёт из санкт-петербургского «Зенита» в состав дебютанта Российской премьер-лиги — ФК «Сочи».
21:48
Хорватия начала процесс вступления в зону евро
Хорватия направила официальное письмо о своём намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу.
21:43
В Сочи будут чаще проверять маломерные суда
Власти Сочи сделают проверки маломерных судов и водных аттракционов более частыми, сообщает портал «Юга.ру».
21:42
Федерер обыграл Берреттини и сыграет в 1/4 финала Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер на стадии четвёртого круга Уимблдона одержал победу над Маттео Берреттини.
21:33
ГД рекомендовала кабмину рассмотреть целесообразность мер против Грузии
Государственная дума в связи с недружественными действиями со стороны Тбилиси рекомендует российскому правительству рассмотреть целесообразность применения экономических мер против Грузии.
21:29
Женская сборная России по футболу победила Южную Корею в 1/4 финала Универсиады
Российские футболистки завоевали право сыграть в полуфинале ХХХ Всемирной летней Универсиады, которая проходит в Неаполе.
21:25
Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
21:22
Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе. По его словам, нужно учитывать мнение жителей Донбасса по языковому вопросу.
21:20
Сборная Кот-д'Ивуара победила команду Мали и вышла в четвертьфинал КАН
Футболисты команды Кот-д'Ивуара добились минимальной победы над малийцами в рамках 1/8 Кубка африканских наций (КАН) в Египте.
21:11
Путин поздравил волейболистов Красильникова и Стояновского с победой на ЧМ
Президент России Владимир Путин поздравил Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с победой на чемпионате мира по пляжному волейболу.
21:08
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
21:02
В Севастополе пресекли работу мастерской по производству поддельных документов
В Севастополе пресекли деятельность мастерской, занимавшейся изготовлением поддельных документов.
21:02
Женская сборная России по фехтованию на рапирах стала серебряным медалистом Универсиады
Российские рапиристки принесли в копилку сборной России серебряную медаль в командном соревновании на Универсиаде в Неаполе.
21:01
Эксперты назвали самые популярные автомобили со средней ценой ниже 1 млн рублей
Стали известны самые популярные автомобили со средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей за шесть месяцев 2019 года, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
21:00
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для ЕС
В украинской компании «Нафтогаз» рассказали об «опасности» российского проекта «Северный поток — 2» для европейских стран.
20:59
В Госдуме оценили предложение обязать россиян сдавать тест на алкоголь при получении водительских прав
Зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал заявление главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна о том, что россиян предложили обязать сдавать тест на регулярное употребление алкоголя при получении водительских прав.