Independent: британцам не нравится ни Джонсон, ни Хант на посту премьера

Специально для The Independent был проведён опрос общественного мнения, который показал, что половина британцев не знает имён кандидатов на пост премьер-министра или же не хочет никого выбирать из двух основных соперников: Бориса Джонсона и Джереми Ханта. Из тех, кто всё же определился, больше отдают предпочтение Джонсону, пишет издание.

Половина британцев не хотели бы видеть на посту премьер-министра ни Бориса Джонсона, ни Джереми Ханта. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, пишет The Independent.

Кандидатура Джонсона популярна среди сторонников его партии, однако, как показал опрос, проведённый специально для издания, 37% респондентов ответили, что не проголосовали бы ни за одного из них. Ещё 13% не смогли определиться. Получается, что половина опрошенных не поддерживает никого из них.

Из тех, кто сделал выбор, 28% предпочли бы Джонсона, 22% — Ханта. Джонсона поддерживают консерваторы и сторонники брексита. А более мягкого Ханта — либеральные демократы, «зелёные» и Шотландская национальная партия.

В итоге, кто бы ни стал новым премьер-министром, ему нужно будет завоевать сердца британцев. Поэтому Джонсон в своём недавнем интервью заявил, что в любом случае к 31 октября Великобритания выйдет из ЕС, с соглашением или без.

С другой стороны, другие британские политики настаивают, что брексит должен быть только с договором, пишет The Independent.