Independent: большинство британцев выступило за отмену брексита или проведение второго референдума

Согласно данным исследования BMG Research по заказу газеты The Independent, большинство жителей Великобритании не поддерживают выход страны из ЕС без сделки. Не веря в возможность согласования новых условий брексита до 31 октября, британцы выступают за его отмену или проведение повторного референдума.

Жители Великобритании предпочтут голосование на повторном референдуме по брекситу или и сохранение членства в ЕС выходу из союза без сделки к 31 октября, сообщает The Independent со ссылкой на опрос общественного мнения.

Издание отмечает, что британцы скептически относятся к возможности обоих кандидатов на пост премьер-министра страны, Бориса Джонсона и Джереми Ханта, договориться о лучших условиях брексита всего за три месяца. В этом же убеждены как в Вестминстере, так и в Брюсселе.

43% опрошенных сказали, что в случае если эти опасения претворятся в жизнь, они бы предпочли остаться в ЕС, а не покидать Евросоюз на столь невыгодных условиях. При этом, по данным исследования BMG Research по заказу газеты, 38% респондентов всё же высказались за брексит без сделки.

Вместе с тем 41% участвовавших в опросе британцев поддержали проведение второго референдума, что также представляется более предпочтительным вариантом, чем отмена брексита членам палаты общин.

Опрос, в котором приняли участие полторы тысячи жителей Соединённого Королевства, показал, что 41% из них не верят в то, что будущий лидер сумеет согласовать новые условия до конца октября, однако 39% не теряют надежды. При этом сделку премьер-министра Терезы Мэй поддержали лишь 21% опрошенных, а 35% респондентов высказались в пользу очередной отсрочки брексита.

Тем временем парламентарии, придерживающиеся проевропейских взглядов, намерены не позволить новому премьеру вывести Великобританию из состава ЕС в октябре. Так, активно выступающий против брексита консерватор Доминик Грив планирует внести поправки в законопроект о Северной Ирландии, это вынудит палату общин заседать в октябре, и помешает приостановить работу парламента до намеченной даты брексита, пишет The Independent.