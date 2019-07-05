Telegraph: Джонсон пообещал превратить Британию в «величайшее место на Земле»

Фаворит британской гонки за премьерское кресло Борис Джонсон заявил, что намерен сделать Соединённое Королевство «величайшим местом на Земле». По его словам, придя к власти, он раскроет промышленный потенциал страны и объединит её расколотое общество, пишет The Daily Telegraph.

В интервью The Daily Telegraph Борис Джонсон пообещал сделать Британию «величайшим местом» на планете. Политик также заявил, что если он станет премьером, то успешно выведет страну из ЕС и тем самым добьётся её объединения.

Бывший министр иностранных дел призвал противников брексита прекратить воспринимать эту инициативу как «кару небесную». Вместо этого, по его словам, необходимо воспользоваться «фантастическими» возможностями, которые Соединённому Королевству сулит будущее.

Джонсон уверен, что консервативное правительство с ним во главе сможет отобрать контроль над страной у Брюсселя. В результате ему удастся «повысить качество жизни для всех», раскрыть промышленный потенциал Великобритании и «преодолеть раскол», существующий в обществе.

«Я задам себе цель превратить Британию в величайшее место на Земле. Наилучшее место, чтобы в нём находиться, жить и заводить семью. Наилучшее место, чтобы отправлять своих детей в школу, дышать чистым воздухом, начинать бизнес. Место, где находится самая перспективная технологическая отрасль, самая впечатляющая академическая культура, самые передовые предприятия любых видов», — заявил политик.

«Пришло время раскрыть потенциал всего Соединённого Королевства. Да, разумеется, у нас есть проблемы, которые необходимо решить. В нашей стране существуют разногласия по самым разным причинам. Но я верю, что мы сможем с ними справиться и объединить народ», — подчеркнул он.

Джонсон отметил, что, если ему повезёт возглавить правительство, он изменит страну точно так же, как в своё время преобразил британскую столицу, будучи её мэром. «Я постоянно говорил, что Лондон — это величайший город на Земле, а люди со мной не соглашались. Они утверждали, что я говорю какую-то глупость. Но со временем они поняли, что мои слова были правдой. И мы сможем сделать то же самое с Британией», — убеждён политик.

«Пора немного поверить в себя, собственные силы. Пора прекратить так негативно относиться к возможностям Соединённого Королевства и показать, что мы можем получить отличную сделку по брекситу», — добавил он.

Джонсон, который остаётся фаворитом гонки за премьерское кресло, и его соперник министр иностранных дел Джереми Хант активно ведут предвыборную кампанию. Они понимают, что в ближайшие дни им необходимо заручиться как можно большей поддержкой среди членов Консервативной партии, которым и предстоит выбирать нового главу кабмина, поясняет издание.

По всей Британии советы Консервативной партии насчитывают 7 тыс. членов. 1045 из них уже открыто выразили свою поддержку Джонсону на его сайте, обращает внимание The Daily Telegraph.