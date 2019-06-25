Экс-премьер Британии: Борис Джонсон доведёт страну до развала

Соединённое Королевство находится на грани распада, предупреждает на страницах Daily Mail бывший премьер-министр страны Гордон Браун. По его словам, в Шотландии и Англии растут опасные националистические противоречия, на которых пытается играть один из кандидатов на пост главы правительства Борис Джонсон.

«Союз, каковым является Соединённое Королевство, находится в смертельной опасности. Такой опасности он не подвергался ни разу за все 312 лет своего существования», — пишет в статье для Daily Mail бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

По его словам, за последние пять лет политический дискуссия во всех нациях, входящих в Королевство, стала «более радикальной, более раскольнической и более токсичной». Но самая злободневная угроза — это растущие националистические противоречия.

Политик убеждён, что сегодня на кону не только та или иная форма брексита, но само сохранение единства Соединённого Королевства. Особенно в этом контексте нельзя игнорировать борьбу за премьерское кресло, которая разворачивается в стране.

В последние годы всё политическое внимание было приковано к тому, что Британия переходила от мягкого брексита к жёсткому. На этом фоне «почти незаметно» шотландские националисты начали требовать более экстремального отделения, отмечает Браун.

На референдуме 2014 года националисты хотели лишь, чтобы Шотландия вышла из британского политического союза. При этом страна сохраняла единую валюту и оставалась внутри единого рынка и таможенного соглашения, напоминает автор статьи.

Но теперь шотландский парламент, отмечающий своё 20-летие, изменил свою политику. Его представители требуют собственную валюту и хотят разорвать торговые и таможенные отношения с Великобританией, которые обеспечивают свободное перемещение товаров и услуг. Всё это неминуемо приведёт к ужесточению пограничного контроля между Шотландией и Англией, а «экономическая жизнь будет низведена до борьбы между ними и нами», считает экс-премьер.

При этом, на взгляд Брауна, ведущие силы в британском парламенте предпочитают игнорировать эту новую угрозу. Более того, Консервативная и Юнионистская партии близки к тому, чтобы «совершить колоссальную историческую ошибку».

Недавний опрос показывает, что 59% членов этих партий готовы пожертвовать союзом с Северной Ирландией, чтобы получить желаемый вариант брексита. Ещё большее число консерваторов — 63% — не прочь расстаться с Шотландией ради достижения этой цели.

Ситуацию усложняет тот факт, что новым премьер-министром страны может стать Борис Джонсон. В последние 20 лет он отчаянно противостоял «конституционным столпам, на которых покоится современный союз Англии с Шотландией».

Джонсон неоднократно жаловался на чрезмерное количество представителей Шотландии в британском парламенте. Он грозился лишить шотландских законодателей полномочий, связанных с финансированием социальных проектов. Кроме того, экс-мэр Лондона называл «безрассудными» и «несправедливыми для Англии» существующие правила финансирования государственных служб северной страны.

Иными словами, в качестве ответа на раскольнический шотландский национализм Джонсон предлагает столь же раскольнический английский национализм. «В его версии союза у Шотландии не будет никакого почётного места. В лучшем случае ей придётся «знать своё место», — рассуждает Браун.

«Разжигающая риторика» бывшего мэра Лондона уже приносит свои плоды. Многие шотландцы отворачиваются от Юнионистской партии и серьёзно сомневаются, что союз в руках Джонсона будет в безопасности, утверждает автор статьи.

По мнению Брауна, Джонсон будет «бесцеремонно обращаться с британским союзом», если это совпадёт с его электоральными потребностями. Весьма вероятно, он попытается сыграть на противоречиях между английскими и шотландскими националистами, чтобы сохранить баланс сил в Соединённом Королевстве.

«Но шотландский национализм, английский национализм, валлийский национализм и ольстерский юнионизм в сумме не дают Соединённое Королевство, даже номинально. Это будет дом, разделённый в себе самом, который не сможет устоять», — полагает экс-премьер.

За свою долгую историю британцы гордились тем, что они патриоты, а не «озлобленные националисты, которые должны ненавидеть соседей». Четыре нации, сформировавшие Соединённое Королевство, научились жить вместе, что в итоге позволило Британии стать многонациональной и «самой толерантной страной».

«Я убеждён, что Британия снова станет той Британией, которую мы любим и с которой все могут жить. Это момент наступит, когда мы вновь подтвердим, что являемся теми толерантными и справедливыми людьми, которые всегда будут отвергать ограниченный и ксенофобский подход к миру», — заключает Гордон Браун.