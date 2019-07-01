Основной претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил в своей статье в The Daily Telegraph, что выход страны из ЕС к 31 октября докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма. По мнению Джонсона, британцы высказались в пользу брексита, так как в Евросоюзе начали подрывать либеральную демократию.

Великобритания докажет президенту России Владимиру Путину, что либерализм жив и процветает, покинув ЕС в ранее установленный срок, то есть к 31 октября, пишет в своей статье для The Daily Telegraph основной претендент на пост британского премьера Борис Джонсон.



«Если мы снова потерпим неудачу, и особенно если мы тем самым увеличим вероятность того, что ЕС потребует проведения нового референдума ещё до того, как мы выполним свои обязательства по первому, то мы сделаем демократию посмешищем, — отметил политик. — Если мы хотим поддерживать либеральные ценности, то должны осуществить брексит к 31 октября, и мы это сделаем».



По мнению Джонсона, свободное и открытое общество больше всего подходит для создания собственного бизнеса и семьи, а также в целом для жизни. При этом политик называет современную Британию лучшим примером такого общества.



Он выделяет несколько причин, которые позволяют ему считать Лондон и юго-восточную Англию «самыми продуктивными регионами во всей Европе», в том числе язык и сообщество талантливых артистов и предпринимателей. Однако, что ещё важнее, равенство, верховенство закона и свобода британцев жить по своему усмотрению, не опасаясь преследования или притеснения.



По его словам, страна, обладающая важнейшими составными элементами либерализма, обречена на процветание, в отличие от государства, попрекающего либеральные ценности.



В странах, где политиков нельзя отстранить от власти демократическим путём, будут расти коррупция, человеческие страдания и бедность. Здесь страна принадлежит олигархам и окружению главы государства. По данным службы государственной статистики «Росстат», каждый третий житель не может позволить себе купить более двух пар обуви в год, а реальные доходы населения неуклонно снижаются последние пять лет.



Джонсон пишет в своей статье для The Daily Telegraph, что большинство британцев высказались в пользу выхода из ЕС именно потому, что союз начал «серьёзно подрывать основополагающую черту либеральной демократии — право людей на выборах отстранять от власти тех, кто принимает законы». По его мнению, жители Соединённого Королевства недовольны централизацией власти в Брюсселе, которая ведёт к росту коррупции и кумовства.