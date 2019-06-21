Guardian: в борьбе за пост премьера осталось двое, и у Джонсона большое преимущество

В финальное голосование за пост премьер-министра Великобритании вышли Джереми Хант и Борис Джонсон. И, как пишет The Guardian, они максимально отличаются друг от друга. У обоих есть достоинства и недостатки, но при этом Бориса Джонсона поддерживают избиратели, так что он сможет использовать любые методы в борьбе за брексит, не опасаясь, что потом его не переизберут.
«Итак, их двое», — пишет колумнист The Guardian о Джереми Ханте и Борисе Джонсоне, которые вышли в финал гонки за кресло премьер-министра Великобритании. И многих британцев выбор между ними приводит в замешательство. По словам автора статьи, эти выборы показывают всю олигархию, которая царит в парламенте, но в Великобритании это привычное дело.
Теперь явным фаворитом стал Борис Джонсон. А его соперника автор статьи называет неинтересным. Побороться с ним мог бы Майкл Гоув, но он поплатился за прошлую вражду с Джонсоном.
В итоге теперь соревноваться будут два максимально непохожих политика. Борис Джонсон — «непоследовательный комедиант, совершающий необдуманные поступки». Мысль о том, что Джонсон будет представлять Великобританию, заставляет понервничать, пишет автор статьи. Но при этом в нём есть притягательность. Он предпочитает метафоричность политическому жаргону.
Джереми Хант — «бесцветный маленький бизнесмен, который стал шаблонным политиком-консерватором». Автор статьи отмечает, что его выступления полны клише, а позиция меняется в угоду партии. И на правительственных постах он лишь зачитывал брифы. Вряд ли он сможет составить реальную конкуренцию Джонсону.
В нынешней ситуации премьер-министр Великобритании должен быть «дирижёром оркестра, который постоянно рассогласован и играет в разном ритме». И кто бы ни победил, ему придётся тут же заняться тем, чтобы не допустить брексита без договора. А для этого лидеру потребуются политические навыки.
У Ханта нет такой политической харизмы, как у Джонсона. «Он скорее завоюет умы, чем сердца своих коллег», — пишет автор статьи. А Джонсона как обожают, так и ненавидят. Ему нужно будет обеспечить соглашение по выходу из ЕС, пусть даже для этого понадобится всё его тёмное мастерство притворства, одурачивания и нарушения обещаний.
Но у Джонсона есть одно оружие, которого не хватает всем его соперникам — его бесспорно поддерживают избиратели. Поэтому он может делать всё что угодно, не опасаясь, что на первых же общих выборах его не переизберут, отмечает The Guardian.
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