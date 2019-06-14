Times: Борис Джонсон в фаворитах гонки за пост премьер-министра

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил в первом раунде голосования среди консерваторов, заручившись поддержкой трети депутатов своей партии. Как пишет The Times, если такой же результат получится и на финальном голосовании, то у Джонсона большие шансы получить пост премьер-министра Великобритании.

Борис Джонсон практически гарантировал себе место в финальной гонке за пост премьер-министра Великобритании, пишет The Times. Он заручился поддержкой более одной трети парламентариев-консерваторов в первом раунде голосования.

Всего за Джонсона проголосовали 114 депутатов из 313. Если этот же результат получится и в финальном голосовании, то он станет главным кандидатом от своей партии. При этом из десяти человек трое не смогли преодолеть этот рубеж — не набрали необходимых 17 голосов для того, чтобы пройти в следующий раунд борьбы за кресло премьер-министра.

Второе место занимает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, а третье — министр окружающей среды Майкл Гоув. Как отмечает автор статьи The Times, за Ханта будут голосовать все те, кто не хочет допустить Бориса Джонсона до поста премьер-министра.