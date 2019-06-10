Times: Помпео дал понять, что США могут помешать Корбину занять пост премьер-министра Британии

Британские лейбористы обвинили госсекретаря США Майка Помпео в том, что он пытается помешать их лидеру стать премьер-министром Великобритании, пишет The Times. Так они отреагировали на аудиозапись, оказавшуюся в распоряжении The Washington Post, на которой глава Госдепа в беседе с руководителями еврейских организаций даёт понять, что Соединённые Штаты могут не дать Джереми Корбину занять премьерское кресло.

В ходе этой частной встречи в Нью-Йорке Помпео задали вопрос, что он будет делать, если лидер Лейбористской партии, членов которой ранее обвиняли в антисемитизме, станет премьер-министром. И госсекретарь США, по всей видимости, дал понять, что попытается вмешаться до того, как всё это произойдёт, говорится в статье.

«Может получиться так, что господину Корбину удастся, несмотря на жесточайшую критику, избраться, — допустил Помпео. — Вы должны знать, что мы не будем ждать, когда он приступит к этим вещам, и начнём давать отпор. Мы сделаем всё возможное на нашем уровне».

После этих заявлений американских чиновников обвинили в том, что они вмешиваются в британскую политику.

Официальный представитель лейбористов, в частности, заявил: «Попытка президента Трампа и его официальных лиц решить, кто станет следующим премьер-министром Британии, — это совершенно неприемлемое вмешательство в демократию Великобритании».

Он также добавил, что Лейбористская партия «всецело привержена поддержке, защите и чествованию еврейского сообщества и непримиримо выступает против антисемитизма».