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Times: Помпео дал понять, что США могут помешать Корбину занять пост премьер-министра Британии

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Британские лейбористы обвинили Америку в том, что её официальные лица вмешиваются во внутреннюю политику Великобритании, пишет The Times. Произошло это после того, как появилась аудиозапись, на которой госсекретарь США Майк Пенс даёт понять, что Вашингтон может помешать лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину занять пост премьер-министра.
Times: Помпео дал понять, что США могут помешать Корбину занять пост премьер-министра Британии
Reuters
Британские лейбористы обвинили госсекретаря США Майка Помпео в том, что он пытается помешать их лидеру стать премьер-министром Великобритании, пишет The Times. Так они отреагировали на аудиозапись, оказавшуюся в распоряжении The Washington Post, на которой глава Госдепа в беседе с руководителями еврейских организаций даёт понять, что Соединённые Штаты могут не дать Джереми Корбину занять премьерское кресло.
 
В ходе этой частной встречи в Нью-Йорке Помпео задали вопрос, что он будет делать, если лидер Лейбористской партии, членов которой ранее обвиняли в антисемитизме, станет премьер-министром. И госсекретарь США, по всей видимости, дал понять, что попытается вмешаться до того, как всё это произойдёт, говорится в статье.  
 
«Может получиться так, что господину Корбину удастся, несмотря на жесточайшую критику, избраться, — допустил Помпео. — Вы должны знать, что мы не будем ждать, когда он приступит к этим вещам, и начнём давать отпор. Мы сделаем всё возможное на нашем уровне».
 
После этих заявлений американских чиновников обвинили в том, что они вмешиваются в британскую политику.
 
Официальный представитель лейбористов, в частности, заявил: «Попытка президента Трампа и его официальных лиц решить, кто станет следующим премьер-министром Британии, — это совершенно неприемлемое вмешательство в демократию Великобритании».
 
Он также добавил, что Лейбористская партия «всецело привержена поддержке, защите и чествованию еврейского сообщества и непримиримо выступает против антисемитизма».
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Times Великобритания Европа
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