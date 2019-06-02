Sky News: неприемлемое вмешательство в британскую демократию — Корбин раскритиковал поддержку Джонсона Трампом

15:11 Ковалёв о победе Руиса над Джошуа: вот ещё один пример того, что всё реально и возможно Чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянин Сергеей Ковалёв прокомментировал победу мексиканца Энди Руиса над и британцем Энтони Джошуа.

15:08 Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю в Москве Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам и гостям столицы в ближайшую неделю.

15:00 Боксёр Руис прокомментировал свою победу над Джошуа Мексиканец Энди Руис поделился эмоциями после своей победы над чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

14:58 В Совфеде прокомментировали информацию СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020 Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.

14:55 Кафельников остался впечатлён выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушкой Самый титулованный теннисист России и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.

14:55 В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова Представители националистических организаций, выступающие в Харькове, снесли бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает «112 Украина».

14:54 Футболист «Монако» Фабрегас: отдал бы всё, чтобы быть похожим на Головина Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что восхищён своим партнёром по команде российским хавбеком Александром Головиным.

14:47 Победитель ЛЧ в составе «Барселоны» в пятый раз ушёл из БАТЭ Белорусский футбольный клуб БАТЭ объявил об уходе полузащитника Александра Глеба.

14:43 В Краснодаре из-за пожара эвакуировали торговый центр В Краснодаре из-за пожара в торговом центре эвакуированы 200 человек, об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

14:38 Хачанов объяснил, за счёт чего ему удалось выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Российский теннисист Карен Хачанов объяснил, за счёт чего ему удалось победить словака Мартина Клижана в третьем круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

14:35 Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.

14:30 В Финляндии запретили продажу волкособов Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

14:29 Глава ВФЛА высказался об информации СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020 Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.

14:23 Депутат считает информацию о возможном отстранении России от ОИ-2020 «новым витком истерии» Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.

14:20 Смолов: сборная России должна ответственно подойти к матчам с Сан-Марино и Кипром Нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился ожиданиями от предстоящих матчей с Сан-Марино и Кипром, которые пройдут в рамках квалификации к Евро-2020.

14:15 В Алжире заявили о невозможности проведения выборов президента в срок Президентские выборы в Алжире, намеченные на 4 июля, перенесены, так как их проведение в срок невозможно, заявили в Конституционном совете страны.

14:00 Почеттино считает, что пенальти сильно повлиял на ход финала Лиги чемпионов Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в финале футбольной Лиги чемпионов.

13:58 Жители Дзержинска вышли на субботник после взрыва на территории «Кристалла» Сотрудники администрации Дзержинска, волонтёры и жители города в воскресенье, 2 июня, вышли на субботник, организованный после ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл».

13:54 Футболист «Ливерпуля» Александер-Арнольд заявил, что победа в ЛЧ была его мечтой Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд считает, что его команда больше всех заслужила победу в Лиге чемпионов.

13:49 Эксперт оценил слова Савченко об очередном «проигранном бое» за Донбасс Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Украина «проиграла» ещё один «бой» за Донбасс.

13:43 В ОКР прокомментировали данные об угрозе отстранения от Олимпиады-2020 Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.

13:41 В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ произошёл пожар В Москве в павильоне «Рыболовство» на территории ВДНХ произошёл пожар. Как отметили в ГУ МЧС России по столице, к настоящему времени возгорание ликвидировано.

13:31 Каноистки Курач и Ромасенко завоевали бронзу в двойках на этапе КМ Россиянки Ксения Курач и Олеся Ромасенко стали третьими в соревновании на каноэ-двойках на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге.

13:29 В МИД отметили попытки Киева использовать конвенции в политических целях Украина пытается недобросовестно задействовать механизмы конвенций по делу «Украина против Российской Федерации» в Международном суде ООН, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

13:17 Познер оценил попадание в базу данных «Миротворца» Телеведущий Владимир Познер, попавший в базу данных украинского сайта «Миротворец», в беседе с ФАН прокомментировал произошедшее.

13:15 Черчесов ответил на вопрос о финале Лиги чемпионов Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился эмоциями от финала Лиги чемпионов, в котором играли английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

13:04 Советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа впервые появились в сети Фонд «Историческая память» при содействии Историко-документального департамента МИД России впервые опубликовал отсканированные страницы Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года.

13:00 Экс-боксёр Льюис поздравил Руиса с победой над Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение своего соотечественника Энтони Джошуа от мексиканца Энди Руиса.

12:50 Ван Дейк считает, что Месси должен стать обладателем «Золотого мяча» Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что не думает о возможном получении «Золотого мяча» и считает, что эту награду заслужил нападающий испанской «Барселоны».

12:49 Саакашвили рассказал об угрозе для аграрного сектора Украины Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что аграрный сектор Украины находится в рискованном положении.

12:41 ФСИН начала проверку после видео с банкетом в колонии Орловской области ФСИН России начала проверку после появления в сети кадров видеозаписи банкета для заключённых в одной из исправительных колоний Орловской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

12:34 Комличенко присоединился к сборной России по футболу Нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко присоединился к сборной России по футболу на сборах команды в Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

12:33 Синоптики прогнозируют «эталонную» погоду в Москве на следующей неделе Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, какая погода ждёт жителей столицы на следующей неделе.

12:28 Эксперт прокомментировал заявление лидера СДПГ об отставке Руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов прокомментировал RT решение председателя Социал-демократической партии Германии Андреа Налес уйти в отставку с поста лидера партии и главы фракции в Бундестаге.

12:15 Уайлдер о поражении Джошуа: он не был настоящим чемпионом Чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер отреагировал на поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса.

12:13 В Омске умер бывший генпрокурор России Казанник Бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник умер в Омске на 78-м году жизни, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя университета города.

12:01 Савченко рассказала об очередном «проигранном бое» за Донбасс Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne заявила, что Украина «проиграла» ещё один «бой» за Донбасс.

12:00 Моуринью считает, что в финале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» был низкий уровень игры Известный португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал финальный матч футбольной Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

11:56 Госпитализированные при ЧП в Дзержинске получат матпомощь 3 июня Власти Нижегородской области 3 июня выделят по 100 тыс. рублей из регионального бюджета гражданам, которые были госпитализированы после взрывов на заводе в Дзержинске. Также по 50 тыс. рублей будет выделено из бюджета города.

11:47 Макгрегор бросил новый вызов Мейвезеру Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал боксёрский поединок мексиканца Энди Руиса и Энтони Джошуа, а также вызвал на бой бывшего чемпиона мира по боксу американца Флойда Мейвезера.

11:41 В Госдуме оценили слова депутата Рады о конфликте в Донбассе Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, который сообщил, что не верит в скорое завершение конфликта в Донбассе.

11:29 Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» была сорвана из-за американки Серены Уильямс.

11:25 В ООН заявили о несовпадении данных Косова и МООНК по инциденту с россиянином Позиция властей непризнанного Косова по ситуации вокруг сотрудника ООН Михаила Краснощёкова и его коллеги не совпадает с информацией миссии всемирной организации (МООНК), согласно которой спецназ республики применил к дипломатам силу неправомочно.

11:16 Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге. По словам политика, такое решение она приняла в связи с отсутствием достаточной поддержки для выполнения обязанностей.

11:13 Россиянки Дабижа и Рудых стали третьими на этапе Мирового тура по пляжному волейболу Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых завоевали бронзовые медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Наньтуне.

11:05 В Москве произошло ДТП с участием автобуса и трёх легковых машин На пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей на западе столицы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трёх легковых автомобилей. Как передаёт РИА Новости, в результате ЧП пострадали шесть человек.

10:57 Ефимова завоевала серебро на этапе Серии чемпионов по плаванию в США Российская пловчиха Юлия Ефимова стала второй на дистанции 100 м брассом на этапе Серии чемпионов в американском Индианаполисе.

10:57 Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан посетил чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщила посол Франции на Украине Изабель Дюмон.

10:46 Познер попал в базу данных сайта «Миротворец» Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».