Sky News: неприемлемое вмешательство в британскую демократию — Корбин раскритиковал поддержку Джонсона Трампом

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа в поддержку экс-главы МИД Британии Бориса Джонсона, сообщает Sky News. «Попытка президента Трампа решить, кто станет следующим премьер-министром Британии, — это совершенно неприемлемое вмешательство в демократию нашей страны», — подчеркнул Корбин.
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что поддержка, выраженная президентом США Дональдом Трампом бывшему главе МИД Британии Борису Джонсону, — это «совершенно неприемлемое вмешательство» в британскую политику, сообщает Sky News.
Американский лидер, как напоминает канал, в преддверии намеченного на следующую неделю визита в Великобританию назвал Джонсона, который участвует в борьбе за пост руководителя Консервативной партии, «очень хорошим парнем» и «очень талантливым» человеком, и заявил, что бывший мэр Лондона стал бы «превосходным» премьер-министром.
Эти заявления были встречены критикой со стороны лидера лейбористов, который указал на то, что следующего британского премьера «должен выбирать не американский президент».
«Попытка президента Трампа решить, кто станет следующим премьер-министром Британии, — это совершенно неприемлемое вмешательство в демократию нашей страны, — подчеркнул Корбин. — Следующего премьер-министра должен выбирать не американский президент, не 100 тысяч нерепрезентативных членов Консервативной партии, а британский народ на всеобщих выборах».
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