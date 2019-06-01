Sun: вмешательство Трампа в британские выборы грозит расколом между Лондоном и Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп в интервью The Sun выступил в поддержку экс-главы МИД Британии Бориса Джонсона, а также заявил о том, что другие кандидаты на пост британского премьера обращались к нему с просьбой оказать им помощь. Как отмечает таблоид, подобное вмешательство во внутреннюю борьбу между консерваторами является серьёзным нарушением протокола и может в дальнейшем привести к полномасштабному дипломатическому расколу между Лондоном и Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп поддержал бывшего министра иностранных дел Британии и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона в борьбе за пост британского премьера. Об этом американский лидер заявил в интервью таблоиду The Sun в преддверии трёхдневного визита в Лондон, который начнётся в понедельник.
Хотя Трамп не стал говорить о своей полной поддержке Бориса Джонсона, но заявил следующее: «Я нахожу это очень интересным. Я действительно очень обстоятельно изучил этот вопрос. Я знаю различных игроков. Но думаю, что Борис очень хорошо справился бы с этой работой. Полагаю, он был бы превосходным (премьером. — ИноТВ)».
Американский лидер также добавил: «Он мне нравится. Он всегда мне нравился. Я не знаю, выберут ли его, но думаю, он очень хороший парень, очень талантливый человек. Он положительно отзывался обо мне и о моей стране».
При этом президент США также выступил с ещё более взрывоопасными заявлениями, указав на то, что мог бы серьёзно повлиять на борьбу за пост премьер-министра Великобритании, на который претендуют 12 различных кандидатов. По словам американского лидера, уже несколько кандидатов на эту должность обращались к нему с просьбой публично оказать им помощь.
«Другие люди также просили меня о поддержке», — заявил он в интервью The Sun.
Как отмечает таблоид, подобное вмешательство в борьбу между британскими консерваторами всего за несколько дней до начала голосования парламента по этому вопросу является серьёзным нарушением протокола. Существует риск того, что эта ситуация приведёт к полномасштабному дипломатическому расколу между Лондоном и Вашингтоном, «если бывший мэр Лондона с причёской в виде швабры не сможет заполучить корону консерваторов», иронизирует издание.
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