Sun: вмешательство Трампа в британские выборы грозит расколом между Лондоном и Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп поддержал бывшего министра иностранных дел Британии и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона в борьбе за пост британского премьера. Об этом американский лидер заявил в интервью таблоиду The Sun в преддверии трёхдневного визита в Лондон, который начнётся в понедельник.

Хотя Трамп не стал говорить о своей полной поддержке Бориса Джонсона, но заявил следующее: «Я нахожу это очень интересным. Я действительно очень обстоятельно изучил этот вопрос. Я знаю различных игроков. Но думаю, что Борис очень хорошо справился бы с этой работой. Полагаю, он был бы превосходным (премьером. — ИноТВ)».

Американский лидер также добавил: «Он мне нравится. Он всегда мне нравился. Я не знаю, выберут ли его, но думаю, он очень хороший парень, очень талантливый человек. Он положительно отзывался обо мне и о моей стране».

При этом президент США также выступил с ещё более взрывоопасными заявлениями, указав на то, что мог бы серьёзно повлиять на борьбу за пост премьер-министра Великобритании, на который претендуют 12 различных кандидатов. По словам американского лидера, уже несколько кандидатов на эту должность обращались к нему с просьбой публично оказать им помощь.

«Другие люди также просили меня о поддержке», — заявил он в интервью The Sun.

Как отмечает таблоид, подобное вмешательство в борьбу между британскими консерваторами всего за несколько дней до начала голосования парламента по этому вопросу является серьёзным нарушением протокола. Существует риск того, что эта ситуация приведёт к полномасштабному дипломатическому расколу между Лондоном и Вашингтоном, «если бывший мэр Лондона с причёской в виде швабры не сможет заполучить корону консерваторов», иронизирует издание.