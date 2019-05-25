Telegraph: Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС в конце октября — «со сделкой или без»

Борис Джонсон считает, что если он возглавит правительство Соединённого Королевства, ему удастся вывести страну из Евросоюза 31 октября даже без договора с Брюсселем, пишет The Daily Telegraph. По словам издания, бывший министр иностранных дел, который получил серьёзную поддержку соратников по Консервативной партии, уже является фаворитом на пост британского премьер-министра.

Борис Джонсон пообещал, что если он возглавит британское правительство, то выведет страну из Евросоюза 31 октября «со сделкой или без неё». Его заявка на премьерское кресло уже получила серьёзную поддержку соратников, пишет The Daily Telegraph.

Джонсон убеждён, что ему удастся заключить новое соглашение с Брюсселем. Он утверждает, что обновлённая администрация «получит возможность вести дела по-другому».

«Мы покинем ЕС 31 октября — со сделкой или без. Лучший способ получить хорошую сделку — готовиться к тому, что сделки не будет. Чтобы решать вопросы, необходимо быть готовыми уйти», — заявил Джонсон.

По его словам, следующий британский лидер должен «уложить брексит в постель, успокоить этот рёв, который продолжается слишком долго». «Этого можно добиться», — уверен бывший министр иностранных дел.

Издание напоминает, что накануне глубоко расстроенная премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй объявила дату своей отставки с поста лидера Консервативной партии. Она признала, что ей не удалось воплотить брексит и что настало время новому лидеру «попытаться лучше справиться с этой задачей».

Министр финансов Филип Хэммонд и министр труда и пенсий Эмбер Радд уже сигнализировали, что они готовы способствовать выдвижению Джонсона. В результате ему удастся получить помощь ведущих сторонников и противников брексита в правительстве, поясняет The Daily Telegraph.

В интервью изданию Радд заявила, что не будет претендовать на пост премьера. Но она дала ясно понять, что могла бы войти в кабинет Джонсона. По её словам, она уже успешно работала с ним в прошлом.

Хэммонд в разговорах с друзьями также признавался, что собирается поддержать экс-министра иностранных дел, потому что считает, что тот способен повысить шанс Консервативной партии на победу на следующих парламентских выборах. Вместе с тем главу Минфина беспокоят взгляды Джонсона на брексит без сделки.

По словам издания, Джонсон является фаворитом на должность премьера среди тори. Помимо него, о своих притязаниях на пост уже заявили министр иностранных дел Джереми Хант и глава Минздрава Мэтт Хэнкок, а также бывший член кабмина Эстер Макви.

Борьба за лидерство формально стартует 10 июня, когда депутаты от Консервативной партии начнут определяться с кандидатом на пост её руководителя. Представители тори уже объявили, что новый премьер-министр будет назначен до летних парламентских каникул. До тех пор Мэй продолжит возглавлять правительство, утверждает The Daily Telegraph.

Между тем критики советуют Джонсону не давать обещаний, которые он не готов сдержать. Так, на взгляд министра обороны Тобиаса Эллвуда, опыт брексита показывает, что глава правительства не должен проводить красные линии и брать на себя обязательства, о которых он впоследствии может серьёзно пожалеть.

«Доверие к нашей (Консервативной. — ИноТВ) партии низкое. Я смиренно призываю потенциальных премьеров: избегайте искушения играть с нашей электоральной базой и давать яркие обещания, которые могут загнать нас в угол и преследовать до следующих всеобщих выборов», — предупреждает Эллвуд.