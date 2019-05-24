Independent: европейские лидеры сдержанно отреагировали на уход Мэй
Французское правительство потребовало у Великобритании «быстрого прояснения» ситуации с брекситом из-за объявления Терезы Мэй о своей отставке, сообщает The Independent.
Французское правительство потребовало у Великобритании «быстрого прояснения» ситуации с брекситом из-за объявления Терезы Мэй о своей отставке, сообщает The Independent.
С 25 мая вступает в силу межправительственное соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз. Об этом информирует ТАСС.
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поручил Госдепартаменту США одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор экс-следователю по особо важным делам следственной части городского УМВД, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Госсовет внёс изменения в закон об административных правонарушениях в Республике Крым, связанные с ответственностью за нарушение требований при открытии и использовании пляжей. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил риски от действий мошенников в банковской сфере.
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш подтвердил свою заинтересованность в работе во французском «Марселе».
Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, среди пострадавших восьмилетняя девочка.
Министр просвещения России и президент Татарстана Рустам Минниханов провели встречу в казанском Кремле, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Известный российский киберспортсмен Алексей Березин (Solo) заявил, что откажется выступать на турнире EPICENTER Major 2019 в Москве, если компания Valve не отреагирует на скандал с участием Себастьяна Дебса (Seb).
В центре российской столицы ограничат движение из-за марафона «Бегущие сердца», сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, главы правительства страны.
Российский режиссёр Кантемир Балагов был удостоен премии за фильм «Дылда» в рамках каннской программы «Особый взгляд». Об этом сообщает РИА Новости.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru. Оперные исполнители должны были принять участие в концерте «Классика на Дворцовой».
В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение на 25—27 мая, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на МЧС.
Внешнеторговый оборот Ростовской области и Италии вырос на 21% в 2018 году по сравнению с 2017 годом, сообщает RostovGazeta.ru.
Голландский полузащитник Арьен Роббен рассказал о причинах своего ухода из мадридского «Реала» в 2009 году.
Член Европарламента, лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде не исключил роль Украины в катастрофе рейса МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш может продолжить карьеру во Франции.
Представитель лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо Карлос Веккьо заявил, что его сторонники взяли под контроль здание посольства страны в Вашингтоне.
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировала заявление министра спорта России Павла Колобкова о полном выполнении Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) всех условий восстановления.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» победителями в рамках спецвыпуска программы.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и достижение независимости банковской системы.
Международная автомобильная федерация (FIA) отказалась от внедрения унифицированных коробок передач в «Формуле-1».
Дочь Алсу Микелла Абрамова, обладавшая статусом победительницы шестого сезона «Голос. Дети» до аннулирования итогов, решила не принимать участие в спецвыпуске программы.
Камеры засняли мужчину, который, предположительно, оставил на пешеходной улице в Лионе взрывное устройство. Об этом сообщает France Info.
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена вернуть в кодекс организации по этике понятие «коррупция».
Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по делу бывшего президента Футбольной ассоциации Южного Судана (SSFA) Чабура Гок Алея о хищениях.
На нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области состоялись пожарные учения, сообщает NewsNN.ru.
Петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночь на 27 мая, сообщает kp.ru.
Концерт в честь Дня России пройдёт 12 июня в Большом зале парка «Зарядье» в Москве, сообщает НСН.
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался от участия в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани приняли решение пропустить сезон-2019/20.
Главари террористических формирований готовят до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, чтобы попытаться прорвать оборону сирийских войск.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отменил встречу с однопартийцами, баллотирующимися в Европарламент, после взрыва в Лионе. Об этом сообщает AFP.
В Удмуртии планируют открыть 631 детский лагерь в летний сезон, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных планах команды на предстоящее межсезонье.
Назначен заместитель руководителя СУ СК России по Республике Коми, сообщают «Невские новости» со ссылкой на ведомство. Им стал Кондратий Степанов.
В Санкт-Петербурге выделят 61,4 млн рублей на развитие науки, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о визите представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с предстоящими выступлениями клуба в Лиге Европы.
Граждан России среди пострадавших при взрыве в Лионе нет, сообщает посольство России во Франции со ссылкой на полицию.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил предварительную сумму затрат на проведение в городе чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Международная федерация волейбола (FIVB) рассмотрит запрос доигровщика санкт-петербургского «Зенита» Ореоля Камехо на получение российского спортивного гражданства в декабре.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует вернуться на Украину в среду, 29 мая.
Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin прокомментировал свою победу на 13-м этапе первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».
В Лионе оцепили территорию вокзала Лион-Перраш из-за обнаружения оставленной в переходе к автобусам сумке. Об этом сообщает Le Progrès.
В одной из колоний в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы произошли беспорядки. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 23 заключённых и ранены 14 сотрудников полиции.
В Москве определили победителя тендера на реставрацию и дальнейшую аренду доходного дома XIX века, сообщает «Вечерняя Москва».
Министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер направил префектам французских регионов инструкции по принятию мер для обеспечения безопасности после взрыва в Лионе.