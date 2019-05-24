Independent: европейские лидеры сдержанно отреагировали на уход Мэй

Заявление Терезы Мэй об уходе в отставку было воспринято европейскими лидерами без излишней шумихи, пишет The Independent. Франция потребовала «быстрого прояснения» ситуации с брекситом, а Германия отнеслась к решению Мэй с уважением. Что касается главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, то он заявил, что новость об уходе Мэй не принесла ему радости, и назвал британского премьера «храброй женщиной».

Французское правительство потребовало у Великобритании «быстрого прояснения» ситуации с брекситом из-за объявления Терезы Мэй о своей отставке, сообщает The Independent.

Как пишет издание, европейские лидеры восприняли новость об уходе британского премьера без излишней шумихи.

По словам пресс-секретаря Ангелы Меркель, канцлер Германии «с уважением восприняла» решение Мэй об уходе и обозначила стремление работать над оформлением сделки по брекситу вместе с её преемником. «Мы и ЕС в целом заинтересованы в выработке позитивного для Великобритании решения», — отметил пресс-секретарь главы немецкого правительства.

Что касается пресс-секретаря Жан-Клода Юнкера, то он заявил, что главе Еврокомиссии нравилось работать с Мэй и новость об её уходе не принесла ему радости. Кроме того, Юнкер назвал британского премьера «храброй женщиной».

The Independent отмечает, что в качестве британского премьера Мэй последний раз встретится с европейскими лидерами на саммите в Брюсселе, который состоится в следующий вторник.

Как напоминает издание, Мэй заявила, что оставит свою должность 7 июня. После этого начнётся борьба за пост лидера британской Консервативной партии, в ходе которой Мэй продолжит исполнять свои обязанности, до тех пор пока новый премьер не займёт её место. Между тем ожидается, что британским консерваторам грозит крайне низкий результат на грядущих выборах в Европарламент, а также худший за всю историю процент на национальных выборах, отмечает издание.