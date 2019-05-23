Times: Тереза Мэй собирается подать в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке после встречи с главой одного из парламентских комитетов, сообщает The Times. Правительство и Консервативная партия не поддержали её предложение о проведении второго референдума по брекситу, а министры массово увольняются из-за несогласия с действиями премьер-министра.

Ожидается, что завтра премьер-министр Великобритании объявит о своей отставке после шквала возмущений, которые вызвал её план по выходу Великобритании из Европы, пишет The Times. Согласно источникам издания, Мэй сообщит о своём решении после встречи с Грэмом Брейди, председателем консервативного парламентского комитета 1922. Председатель правительства оказалась в безвыходном положении после того, как кабинет министров поддержал возражения тори против второго референдума.

Как рассказывает британская газета, вчера вечером о своей отставке заявила глава палаты общин Андреа Лидсом в знак несогласия с предложенными премьер-министром мерами. Она стала 36-м министром, который покинул правительство Терезы Мэй. В своём заявлении об увольнении на имя Мэй Лидсом подчеркнула, что второй референдум по брекситу может привести к «опасным разногласиям». Глава палаты общин была среди тех, кто громче всех выступал против дальнейших компромиссов на заседании во вторник. Как отмечает издание, вчера положение Мэй значительно ухудшилось, когда к возмущению сторонников выхода из ЕС присоединились другие члены парламента. «Я думал, что она заслуживает последнего шанса, однако она сама от него отказалась», — цитирует издание слова одного из министров в связи с предложением провести второй референдум.

The Times отмечает, что первой ласточкой грядущего кризиса стало желание министра по делам Шотландии Дэвида Манделла провести переговоры с Мэй. На них он собирался выразить недовольство её действиями, что могло вылиться в референдум по независимости Шотландии. Позже выяснилось, что министр внутренних дел Саджид Джавид также попросил о встрече, чтобы убедить премьер-министра не выдвигать на голосование новый референдум. Как сообщает газета, Мэй отказалась от разговора с обоими, сославшись на еженедельную встречу с королевой, однако согласилась встретиться с Грэмом Брейди в пятницу, чтобы, по убеждению соратников премьера, определиться с датой своего ухода. По словам одного из них, «она считала, что должна сделать последний шаг, но если это невозможно, значит, она сходит с дороги».

Между тем всё больше членов комитета 1922 высказываются за очередной вотум недоверия премьер-министру. Вчера им не удалось провести голосование по этому поводу, однако комитет проголосовал за изменение правил, которые позволят это сделать. По информации телеканала ITV, на который ссылается издание, запечатанный конверт с голосами вскроют и посчитают их только в том случае, если завтра Мэй не объявит Брейди о своём уходе с занимаемой должности.

Газета отмечает, что сторонники брексита в правительстве усилят давление на премьера после объявления результатов выборов в Европарламент, которые будут известны в понедельник. По оценке издания, если Мэй уйдёт завтра в отставку, она избежит худшего. В любом случае, она останется премьер-министром, пока 125 тыс. тори не изберут одного из двух кандидатов двухэтапным методом голосования. Скорее всего, этот процесс займёт не меньше месяца, и поэтому возрастает необходимость календарного плана, который позволит избрать нового главу правительства до ухода на летние каникулы.