Guardian: британский парламент отказался от вотума недоверия Мэй

Члены Консервативной партии британского парламента решили не устраивать голосование по вотуму недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, передаёт The Guardian. Тем не менее парламентский комитет парламентариев-тори потребовал от Мэй изложить план ухода с занимаемой ею должности.
Члены Консервативной партии британского парламента не смогут до декабря 2019 года инициировать новый вотум недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Парламентарии отказались от идеи изменения партийных правил, позволяющих проводить только одно голосование по вотуму недоверия лидеру партии в год, сообщает The Guardian.
Тем не менее глава парламентского комитета 1922 года, который объединяет рядовых парламентариев от Консервативной партии, Грэм Брэди призвал премьер-министра изложить свой план ухода с должности, если сделка по брекситу Мэй не будет одобрена в ближайшие несколько недель.
The Guardian напоминает, что выступающие за брексит члены британского парламента возмущены тем, что Мэй до сих пор не удалось вывести Великобританию из Европейского союза.
Сама Мэй перед уходом парламента на пасхальные каникулы призвала членов парламента «подумать о решениях, которые должны быть приняты вскоре после возвращения». Однако в связи с отсутствием прогресса межпартийных переговоров по брекситу, как отмечает издание, в ближайшее время не стоит ожидать нового голосования по сделке Мэй.
В декабре Мэй удалось пережить вотум недоверия, что гарантировало её пребывание в должности ещё на 12 месяцев.
Брэди отметил, что решение было принято после «двух длительных встреч и хорошего, всестороннего и конструктивного обсуждения, в дружеской и коллегиальной манере». При этом он не уточнил, как много членов комитета остались недовольны итогами встреч.
При этом, как пишет The Guardian, множество парламентариев от Консервативной партии призвали своих «непреклонных» коллег поддержать сделку и не допустить участия Великобритании в майских выборах в Европейский парламент.
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