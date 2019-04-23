Daily Telegraph: британский парламент готовит второй вотум недоверия Терезе Мэй

Члены Консервативной партии британского парламента поставят Терезе Мэй ультиматум: она должна назвать дату своего ухода с поста премьера — в противном случае ей предстоит ещё один вотум недоверия, назначенный на 12 июня, пишет The Daily Telegraph. Депутаты уверены в том, что на этот раз Мэй не удержит свой пост, учитывая, что её отставки теперь хотят 70% членов Консервативной партии.

Однопартийцы Терезы Мэй потребуют от неё назвать точную дату своего ухода с поста премьера: в противном случае они готовы самостоятельно сместить её в июне, сообщает The Daily Telegraph.

Председатель комитета 1922 года Консервативной партии Грейам Брейди предупредит Мэй о том, что партия готовится изменить свои правила и упростить процесс отстранения от должности лидеров, отказывающихся покидать свой пост.

Комитет уже установил точную дату: в случае если Мэй не выполнит поставленные условия, вотум недоверия состоится 12 июня, пишет издание.

Как отмечает The Daily Telegraph, консерваторы вернутся с пасхальных каникул, по-прежнему ощущая недовольство избирателей: кроме того, им придётся столкнуться с угрозой в лице всё более популярной Партии брексита, возглавляемой Найджелом Фаражем.

Согласно информации издания, члены правительства потребуют, чтобы Тереза Мэй в четвёртый раз вывела свою сделку по брекситу на голосование в парламент, в качестве последней попытки избежать участия в выборах в Европарламент. Всё это происходит на фоне резко возросшей поддержки Бориса Джонсона среди членов Консервативной партии: согласно опросу, 32% депутатов считают, что бывший глава британского МИД должен заменить Терезу Мэй на посту премьера.

У британских парламентариев не осталось сомнений, что консерваторы хотят отставки Мэй ради блага партии, отмечает The Daily Telegraph. Кроме того, депутаты уверены в том, что премьер не удержит своего места после второго вотума недоверия, учитывая, что отныне 70% консерваторов хотят её ухода.

Также издание сообщает, что консерваторы намерены продолжить переговоры по брекситу с лейбористами. Однако, по мнению ряда министров, радикальных сторонников выхода из ЕС, они закончатся безрезультатно либо приведут к тому, что Великобритания останется в Таможенном союзе, что неприемлемо для консерваторов. Потому эти члены правительства потребуют от Мэй четвёртого голосования по сделке по брекситу. Согласно их плану, будет реализовано текущее соглашение о выходе из ЕС, и при этом у британского парламента будет возможность вносить в него поправки.