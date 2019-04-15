Фарадж о Партии брексита: Великобритании нужна демократическая революция

Отсрочка брексита — это попытка элиты просаботировать волю британских избирателей, заявляет в интервью Fox News бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж. По его словам, Великобритании нужна «демократическая революция» — и эту позицию на майских выборах в Европарламент будет отстаивать новая Партия брексита.

Найджел, прежде всего я хочу вас спросить… Ведь главная новость недели — арест Джулиана Ассанжа. В 2017 году вас видели выходящим из посольства Эквадора в Лондоне. И по-прежнему остаётся вопрос: вы приходили туда на встречу с Ассанжем?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, инициатор кампании за выход Великобритании из ЕС: Да, я действительно встречался с Ассанжем. Радиостанция, на которую я работал, организовала эту встречу с целью выпустить интервью с Ассанжем. Этого так и не произошло.



Все эти безумные теории заговора о том, что я там каким-то образом сотрудничал с ним, с русскими и с Дональдом Трампом, — это полная чепуха. Я никогда особо не поддерживал Ассанжа. Должен сказать, я считаю, что государствам нужны какие-то секреты для защиты своего народа.



Это было 9 марта в 11:22. Кто-то случайно увидел, как вы заходите, выложил это в Twitter. Через 40 минут там были люди из BuzzFeed, они видели, как вы выходили из здания. Вы сказали, что забыли или не знали точно, зачем заходили. Почему вы тогда так ответили? Вы же знаете, что это лишь подогревает упомянутые вами теории заговора!



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Когда я выходил оттуда, я дразнил прессу. А потом лондонская радиостанция LBC, на которую я работал, написала официальное письмо, в котором говорилось: «Визит организовали мы». И это вызвало всевозможные догадки, например, о том, что я получу повестку от следователей Мюллера. Но это был чисто журналистский визит. С тех пор я с ним больше не контактировал. Ничего более.



Поговорим о вашей новой политической партии, о Партии брексита. Не поздновато ли спасать брексит с помощью вашей партии?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Мы должны были выйти из Европейского союза через три часа пять минут. И во второй раз за пару недель решение вопроса было отложено. Теперь мы вроде бы должны выйти (из ЕС. — ИноТВ) на Хэллоуин, 31 октября. Я сыт по горло. Просто-напросто сыт по горло. Наш парламент и наше правительство пытаются аннулировать величайшее проявление демократии в истории этих островов. Пора дать отпор! Так что да, я сегодня создал Партию брексита, мы поборемся на европейских выборах 23 мая. И мы попытаемся осуществить в этой стране демократическую революцию. Ни Лейбористская, ни Консервативная партия в данный момент для этого не годятся. Наш парламент не в ладу с британским народом. Пора что-то делать! Этим я и намерен заняться.



Найджел, наше время подошло к концу. Я очень вам признателен за то, что вы пришли и ответили на вопросы. Мы будем следить за этой историей, потому что по эту сторону Атлантики многие полагают, что воля народа Соединённого Королевства… что элита отнимает у граждан Соединённого Королевства то, что принадлежит им по праву. Мы вам признательны. Большое спасибо, Найджел.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Спасибо.



Дата выхода в эфир 12 апреля 2019 года.